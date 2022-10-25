Илон Маск спрогнозировал конец кризиса — Finance.ua

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Илон Маск спрогнозировал конец кризиса

Финтех и Карты
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Илон Маск спрогнозировал конец кризиса
Илон Маск спрогнозировал конец кризиса
Илон Маск, как обычно, проявляет активность в Твиттере. На днях он участвовал в обсуждении, когда закончится рецессия. Миллиардер считает, что для этого нужно ждать весны 2024 года.
Глава Tesla ничего не упоминал о Bitcoin. Но криптокомментаторы чувствительно отнеслись к этой дате — ведь весной 2024-го запланирован халвинг BTC. А это значит, что придется ждать хорошего рынка еще полтора года.
Илон Маск спрогнозировал конец кризиса
Возможно, по этой причине компания Tesla перестала продавать и покупать Bitcoin. В третьем квартале они предпочли просто придержать ВТС до лучших времен.
Легендарный аналитик Питер Брандт тоже согласен с прогнозом Маска. Он считает, что следующий бычий рынок будет через два года.

Как сейчас чувствует себя рынок

Сегодня цена Bitcoin держится на уровне $19 000. К моменту написания она составляет $19 317.
Аналитики повторяют: «покупать криптовалюту, когда доллар растет, — опасная идея». Доллар остается сильным, поскольку ФРС продолжает свою политику повышения процентных ставок. Инфляция пока не отступает, поэтому сверхдержава вряд ли откажется от ястребиной политики в ближайшее время.

Криптовалюты: быстрые деньги или стабильный доход на будущее?

По материалам:
incrypted
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