Илон Маск спрогнозировал конец кризиса — Finance.ua

Илон Маск спрогнозировал конец кризиса Сегодня 05:20 — Финтех и Карты

Илон Маск спрогнозировал конец кризиса

Илон Маск, как обычно, проявляет активность в Твиттере. На днях он участвовал в обсуждении, когда закончится рецессия. Миллиардер считает, что для этого нужно ждать весны 2024 года.

Глава Tesla ничего не упоминал о Bitcoin. Но криптокомментаторы чувствительно отнеслись к этой дате — ведь весной 2024-го запланирован халвинг BTC. А это значит, что придется ждать хорошего рынка еще полтора года.

Возможно, по этой причине компания Tesla перестала продавать и покупать Bitcoin. В третьем квартале они предпочли просто придержать ВТС до лучших времен.

Легендарный аналитик Питер Брандт тоже согласен с прогнозом Маска. Он считает, что следующий бычий рынок будет через два года.

Как сейчас чувствует себя рынок

Сегодня цена Bitcoin держится на уровне $19 000. К моменту написания она составляет $19 317.

Аналитики повторяют: «покупать криптовалюту, когда доллар растет, — опасная идея». Доллар остается сильным, поскольку ФРС продолжает свою политику повышения процентных ставок. Инфляция пока не отступает, поэтому сверхдержава вряд ли откажется от ястребиной политики в ближайшее время.

incrypted По материалам:

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