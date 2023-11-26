Илон Маск скрывал информацию о безопасности своего мозгового импланта — Finance.ua
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Илон Маск скрывал информацию о безопасности своего мозгового импланта

Фондовый рынок
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Четверо американских законодателей обратились в Комиссию по ценным бумагам и биржам с просьбой расследовать, не совершил ли Илон Маск мошенничества с ценными бумагами (SEC), якобы введя инвесторов в заблуждение относительно безопасности мозгового имплантата, разрабатываемого компанией Neuralink.
Проверка соблюдения компанией Neuralink протоколов безопасности связана с подготовкой к первым испытаниям мозгового имплантата на людях, что является важнейшим этапом в реализации амбиций компании по оказанию помощи пациентам в преодолении паралича и множества неврологических заболеваний.
В письме приводятся ветеринарные документы, полученные в ходе экспериментов Neuralink на обезьянах, свидетельствующие о том, что имплантаты оказали на животных «изнурительное воздействие», включая паралич, судороги и отек мозга.
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По меньшей мере 12 молодых и здоровых обезьян подверглись эвтаназии «в результате проблем с имплантатом компании», говорится в письме.
При этом Маск, генеральный директор Neuralink, снизил обеспокоенность инвесторов результатами испытаний на животных, говорится в письме. Ранее Маск написал, что «ни одна обезьяна не умерла в результате имплантации Neuralink».
Блюменауэр и другие законодатели написали в SEC, что изученные ими факты свидетельствуют о том, что гибель животных в экспериментах Neuralink «непосредственно связана с безопасностью и рыночной привлекательностью интерфейса компании Neuralink».
В результате заявление Маска «могло нарушить» правила SEC, отмечают законодатели.
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В прошлом году сотрудники Neuralink сообщили агентству Reuters, что компания спешила и допускала ошибки при проведении операций на обезьянах, свиньях и овцах, что приводило к гибели большего количества животных, чем необходимо.
К ускорению процесса подталкивал Маск, оказывая давление на сотрудников, требуя предоставить данные о безопасности, необходимые Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для решения испытаний на людях.
В мае компания Neuralink объявила, что получила разрешение на проведение первого клинического испытания на человеке.
По материалам:
itechua
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