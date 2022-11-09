Илон Маск рассматривает возможность сделать Twitter платным — Finance.ua
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Илон Маск рассматривает возможность сделать Twitter платным

Технологии&Авто
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Илон Маск рассматривает возможность сделать Twitter платным
Илон Маск рассматривает возможность сделать Twitter платным
Американский бизнесмен Илон Маск, новый владелец Twitter, рассматривает возможность сделать доступ к соцсети платным.
Об этом пишет вестник Кремниевой долины — издание Platformer.
В частности, источники в компании утверждают, что Маск вместе со своим советником Дэвидом Саксом обсуждал план, согласно которому в Twitter может быть установлен ежемесячный лимит на бесплатное нахождение в сети, после чего пользователям будет предложено оплатить подписку, если они и в дальнейшем хотят зайти в Twitter.
Какой может быть стоимость такой подписки, не сообщается, однако, как пишет издание, уже понятно, что Twitter никогда не будет прежним.
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Напомним, сразу же после покупки компании неделю назад Маск ввел первое новшество — покупку синей галочки верификации. Премиум-подписка Twitter Blue, предлагающая любому пользователю синюю галочку «как у знаменитости», обойдется в $7,99 в месяц.
После этого, по инициативе Маска, из компании Twitter уволили 50% работников, меньше всего пострадали отделы, которые борются с fake news.
По материалам:
Mind
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