Илон Маск рассматривает возможность сделать Twitter платным — Finance.ua

Илон Маск рассматривает возможность сделать Twitter платным Сегодня 18:10 — Технологии&Авто

Илон Маск рассматривает возможность сделать Twitter платным

Американский бизнесмен Илон Маск, новый владелец Twitter, рассматривает возможность сделать доступ к соцсети платным.

Об этом пишет вестник Кремниевой долины — издание Platformer

В частности, источники в компании утверждают, что Маск вместе со своим советником Дэвидом Саксом обсуждал план, согласно которому в Twitter может быть установлен ежемесячный лимит на бесплатное нахождение в сети, после чего пользователям будет предложено оплатить подписку, если они и в дальнейшем хотят зайти в Twitter.

Какой может быть стоимость такой подписки, не сообщается, однако, как пишет издание, уже понятно, что Twitter никогда не будет прежним.

Напомним, сразу же после покупки компании неделю назад Маск ввел первое новшество — покупку синей галочки верификации. Премиум-подписка Twitter Blue, предлагающая любому пользователю синюю галочку «как у знаменитости», обойдется в $7,99 в месяц.

После этого, по инициативе Маска, из компании Twitter уволили 50% работников, меньше всего пострадали отделы, которые борются с fake news.

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