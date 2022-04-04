Илон Маск приобрел 9% акций Twitter — на фоне возмущений по поводу ограничений свободы слова на платформе

В сеть попал документ Комиссии по ценным бумагам США, в котором говорится, что гендиректор Tesla Илон Маск стал владельцем 9,2% акций Twitter. Долю в сервисе он приобрел 14 марта, а после сообщений СМИ о сделке акции выросли более чем на 25%.

CNBC подсчитало, что акции стоили $2,89 млрд.

Уже после покупки Маск создал опрос в Twitter, где спрашивал, соблюдает ли сервис свободы слова.

«Учитывая, что Twitter де-факто служит общественной площадкой, несоблюдение принципов свободы слова фундаментально подрывает демократию», — отмечает Илон Маск.

Основатель Tesla неоднократно заявлял, что является ярым сторонником свободы слова. Также он отказался заблокировать доступ к пропагандистским российским сайтам на интернет-спутниках Starlink.

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