В сеть попал документ Комиссии по ценным бумагам США, в котором говорится, что гендиректор Tesla Илон Маск стал владельцем 9,2% акций Twitter. Долю в сервисе он приобрел 14 марта, а после сообщений СМИ о сделке акции выросли более чем на 25%.
CNBC подсчитало, что акции стоили $2,89 млрд.
Уже после покупки Маск создал опрос в Twitter, где спрашивал, соблюдает ли сервис свободы слова.
«Учитывая, что Twitter де-факто служит общественной площадкой, несоблюдение принципов свободы слова фундаментально подрывает демократию», — отмечает Илон Маск.
Основатель Tesla неоднократно заявлял, что является ярым сторонником свободы слова. Также он отказался заблокировать доступ к пропагандистским российским сайтам на интернет-спутниках Starlink.