Илон Маск приобрел 9% акций Twitter — на фоне возмущений по поводу ограничений свободы слова на платформе — Finance.ua
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Илон Маск приобрел 9% акций Twitter — на фоне возмущений по поводу ограничений свободы слова на платформе

Сегодня 23:09Технологии&Авто
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В сеть попал документ Комиссии по ценным бумагам США, в котором говорится, что гендиректор Tesla Илон Маск стал владельцем 9,2% акций Twitter. Долю в сервисе он приобрел 14 марта, а после сообщений СМИ о сделке акции выросли более чем на 25%.
CNBC подсчитало, что акции стоили $2,89 млрд.
Уже после покупки Маск создал опрос в Twitter, где спрашивал, соблюдает ли сервис свободы слова.
«Учитывая, что Twitter де-факто служит общественной площадкой, несоблюдение принципов свободы слова фундаментально подрывает демократию», — отмечает Илон Маск.
Основатель Tesla неоднократно заявлял, что является ярым сторонником свободы слова. Также он отказался заблокировать доступ к пропагандистским российским сайтам на интернет-спутниках Starlink.
По материалам: ITC.ua
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