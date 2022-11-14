Илон Маск предупредил, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы — Finance.ua

Илон Маск предупредил, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы Сегодня 01:41 — Технологии&Авто

Илон Маск предупредил, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы

Новый владелец Twitter Илон Маск попросил своих подписчиков приготовиться к «многим глупостям в ближайшие месяцы» — генеральный директор Tesla обещает ряд экспериментов, которые могут понравиться далеко не всем пользователям.

«Заметьте, что в ближайшие месяцы Twitter будет делать много глупостей. Мы сохраним то, что работает, и изменим то, что не работает», — загадочно затвитил Маск.

Во время сессии вопросов и ответов в Twitter Spaces, состоявшейся 9 ноября, Маска спросили, что он думает о рекламе в Twitter, на что миллиардер ответил: «Один из способов решить этот вопрос — интегрировать рекламу в рекомендованные твиты».

Маск также предположил, что «голубая галочка» будет уничтожена после обновленного запуска Twitter blue. Затем сотрудница Twitter пояснила, что на данном этапе такая привилегия будет предоставляться только государственным и коммерческим организациям.

«В Twitter больше нет священных коров. Илон готов попробовать многие вещи — многие из них терпят неудачу, некоторые добьются успеха. Цель состоит в том, чтобы найти правильное сочетание успешных изменений для роста бизнеса», — заявила она позже.

В ходе обсуждения Маск также предложил ряд изменений для соцсети: добавление более длинного текста к твитам, улучшение функции поиска, формирование совета модерации контента платформы, возврат коротких видео Vine, добавление платных сообщений, позволяющих пользователям отправлять частные месседжи политикам, лидерам мнений и т.д.

Также Twitter подал документы на регистрацию в сети по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США (FinCEN) — в будущем это позволит безопасно обрабатывать платежи на платформе.

Напомним, что после завершения соглашения о приобретении Twitter Маск уже внес радикальные изменения в компанию — уволил СЕО, вывел совет директоров и сократил почти 75% работников компании.

noworries По материалам:

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