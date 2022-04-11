Илон Маск показал обновленную версию Tesla Cybertruck (фото) — Finance.ua

Илон Маск показал обновленную версию Tesla Cybertruck (фото)

Илон Маск показал обновленную версию Tesla Cybertruck (фото)

Компания Tesla провела мероприятие Cyber Rodeo в честь открытия завода Gigafactory Texas в Остине. Именно эта фабрика должна стать основной мощностью по производству футуристического пикапа Cybertruck. Обновленную версию автомобиля также показали на мероприятии.

На мероприятии глава компании Илон Маск показал очередную обновленную версию Cybertruck, отличающуюся от того, что официально демонстрировали ранее. Теперь Cybertruck гораздо больше похож на серийный автомобиль.

Из очевидных и сразу заметных изменений в Cybertruck — боковые зеркала. Предыдущие версии автомобиля не имели боковых зеркал, что вызвало немало вопросов и бурные обсуждения в сети. Также появился огромный стеклоочиститель и изменилась форма фар и задних фонарей. Измененился и дизайн дисков, а заднее стекло теперь опускается.

При этом у автомобиля исчезли дверные ручки — на их место пришла система, которая будет автоматически впускать владельца внутрь, как только он подойдет достаточно близко к автомобилю.

Когда Cybertruck начнут продавать?

Илон Маск раскрыл новые сроки старта продаж долгожданного пикапа. Он принес извинения за задержки с выпуском Cybertruck, впервые анонсированного еще в 2019 году.

Первоначально планировалось, что Cybertruck станет доступным в 2021 году, затем сроки сдвинулись на 2022 год. Теперь Маск пообещал, что продажи начнутся в 2023 году.

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