Илон Маск обвалил стоимость мемного криптотокена одним твитом — Finance.ua
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Илон Маск обвалил стоимость мемного криптотокена одним твитом

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Илон Маск обвалил стоимость мемного криптотокена одним твитом
Илон Маск обвалил стоимость мемного криптотокена одним твитом
Миллиардер Илон Маск в очередной раз стал причиной изменения стоимости цифровых активов. В этот раз Маск обвалил цену мемтокена BOB.
Стоимость BOB за сутки упала на 45% после того, как владелец Twitter заявил о блокировании аккаунта проекта в социальной сети. Илон Маск связал аккаунт с преступниками.
«Это, безусловно, похоже на мошенническую учетную запись. Если это так, то он будет заблокирован», — написал миллиардер.
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Стоимость BOB после этого твита резко упала — на 45% за сутки и на 70.4% за 30 дней. По данным Coingecko, объем торгов BOB за последние 24 часа составляет примерно $4.9 млн. Показатель уменьшился почти на 65% по сравнению с данными воскресенья июня.
Учетная запись ExplainThisBob стала вирусной в Твиттере в конце апреля — все благодаря остроумным твитам и комедийным ответам. Маск однажды ответил @ExplainThisBob: «Я люблю Боба», что способствовало скачку стоимости токена. С этого времени миллиардер несколько раз взаимодействовал с аккаунтом.
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По материалам:
noworries
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