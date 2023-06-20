Илон Маск обвалил стоимость мемного криптотокена одним твитом — Finance.ua

Илон Маск обвалил стоимость мемного криптотокена одним твитом Сегодня 16:54 — Криптовалюта

Илон Маск обвалил стоимость мемного криптотокена одним твитом

Миллиардер Илон Маск в очередной раз стал причиной изменения стоимости цифровых активов. В этот раз Маск обвалил цену мемтокена BOB.

Стоимость BOB за сутки упала на 45% после того, как владелец Twitter заявил о блокировании аккаунта проекта в социальной сети. Илон Маск связал аккаунт с преступниками.

«Это, безусловно, похоже на мошенническую учетную запись. Если это так, то он будет заблокирован», — написал миллиардер.

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Стоимость BOB после этого твита резко упала — на 45% за сутки и на 70.4% за 30 дней. По данным Coingecko, объем торгов BOB за последние 24 часа составляет примерно $4.9 млн. Показатель уменьшился почти на 65% по сравнению с данными воскресенья июня.

Учетная запись ExplainThisBob стала вирусной в Твиттере в конце апреля — все благодаря остроумным твитам и комедийным ответам. Маск однажды ответил @ExplainThisBob: «Я люблю Боба», что способствовало скачку стоимости токена. С этого времени миллиардер несколько раз взаимодействовал с аккаунтом.

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noworries По материалам:

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