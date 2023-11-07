Илон Маск: ни одна из моих компаний никогда не выпустит криптоактив — Finance.ua
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Илон Маск: ни одна из моих компаний никогда не выпустит криптоактив

Криптовалюта
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Илон Маск: ни одна из моих компаний никогда не выпустит криптоактив
Илон Маск: ни одна из моих компаний никогда не выпустит криптоактив
Владелец компании X (ранее Twitter) и миллиардер Илон Маск заявил, что его компании не будут создавать криптовалют.
Маск ответил на пост графического дизайнера Dogecoin, в котором изображен скриншот фейковой новости о росте токена XAI.

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«Чтобы быть предельно ясным, ни одна из моих компаний никогда не выпустит криптовалютный токен», — написал он.
Напомним, в августе 2023 года миллиардер опроверг слухи о выпуске токена X. Он заявил, что у сервиса никогда не будет своей криптовалюты.
Также ранее Маск сообщил о запуске первого продукта на базе искусственного интеллекта от компании xAI.
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