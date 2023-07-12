ИИ может отобрать работу у 27% людей: масштабное исследование показало риски — Finance.ua

ИИ может отобрать работу у 27% людей: масштабное исследование показало риски Сегодня 18:20 — Технологии&Авто

ИИ может отобрать работу у 27% людей: масштабное исследование показало риски

Из-за революции искусственного интеллекта (ИИ) 27% рабочих мест подвергаются высокому риску. Многие работники будут вынуждены искать новую работу из-за развития ИИ.

работники опасаются, что могут потерять работу из-за искусственного интеллекта. Как свидетельствуют данные исследования , более четверти рабочих мест в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) полагаются на навыки, которые можно легко автоматизировать во время будущей революции искусственного интеллекта. Поэтому

Организация экономического сотрудничества и развития — это блок из 38 стран-членов, охватывающий преимущественно богатые страны, а также некоторые страны с развивающейся экономикой. Среди них — Мексика и Эстония.

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Революция находится на ранних стадиях, поэтому ИИ не сильно влияет на рабочие места, заявили в ОЭСР. Работы с высоким риском быть автоматизированными составляют в среднем 27% рабочей силы в странах блока, причем страны Восточной Европы больше подвержены риску, сообщает парижская организация в своем прогнозе занятости на 2023 год.

Работы с высоким риском были определены как использующие более 25 из 100 навыков и способностей, которые, по мнению экспертов по искусственному интеллекту, можно легко автоматизировать.

В то же время 3 из 5 работников опасаются, что могут потерять работу из-за искусственного интеллекта в течение следующих 10 лет, показал опрос ОЭСР в прошлом году. Опрос охватил 5300 работников в 2000 фирмах, охватывающих производство и финансы в 7 странах ОЭСР. Опрос был проведен до взрывного появления генеративного ИИ, такого как ChatGPT.

Несмотря на беспокойство по поводу появления искусственного интеллекта, две трети уже работающих с ним работников сказали, что автоматизация сделала их работу менее опасной и изнурительной. «Как искусственный интеллект в конечном итоге повлияет на работников на рабочем месте и будут ли преимущества превосходить риски, будет зависеть от политических действий, которые мы будем предпринимать», — сказал на пресс-конференции генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн

Обозреватель По материалам:

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