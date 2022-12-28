Игорный бизнес перечислил в этом году 53,6 млн грн налогов — Finance.ua

Игорный бизнес перечислил в этом году 53,6 млн грн налогов Сегодня 20:43 — Казна и Политика

За время существования льготного 2% налога игорный бизнес и лотереи, которые им воспользовались, заплатили в этом году всего 53,6 млн грн налогов.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в своем канале в Telegram.

По его словам, закон № 8079, который должен был еще в ноябре отменить эту льготу, заблокировали во втором чтении и до конца года уже не вынесут в зал.

«Учитывая, что это продлило время существования льготы на минимум 2 месяца, то думаю, экономия на налогах при таком затягивании составит пару сотен миллионов гривен. Минимум», — добавил он.

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Кроме того, нардеп объяснил, как игорный бизнес занижает или вообще не платит налоги.

«Здесь одна из очень популярных сейчас схем „мискодинга“. Если коротко, мискодинг — это назначение эквайром субъекту хозяйствования кода категории, не соответствующей его фактической деятельности. А если очень упрощенно, то игрок платит не официально на счет онлайн-казино, а на типа другой счет (например, за какую-то услугу онлайн-магазина), который в конце оказывается вообще картой другого человека (это уже неттинг). А дальше эти собранные онлайн платежи потом по цепочке используются, чтобы платить зарплату в крупных розничных сетях, отбеливать „черное зерно“. Короче, там ущерб государству не только из-за неуплаты налогов от игорного бизнеса, но и многое другое в разных сферах», — рассказал Железняк.

Как добавил нардеп, это станет предметом расследования временной специальной комиссии ВР.

Напомним, в ноябре Комитет ВРУ по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал во втором чтении законопроект № 8079 о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения 2%.

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Фінансовий клуб По материалам:

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