Ice Universe показал крошечную рамку iPhone 15 Pro Max — Finance.ua
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Ice Universe показал крошечную рамку iPhone 15 Pro Max

Фондовый рынок
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Ice Universe показал крошечную рамку iPhone 15 Pro Max
Ice Universe показал крошечную рамку iPhone 15 Pro Max
Проверенный информатор Ice Universe опубликовал фотографию, на которой показано защитное стекло для флагманского смартфона iPhone 15 Pro Max.
«Смартфону iPhone 15 Pro Max суждено стать суперфлагманом», — так Ice Universe прокомментировал фотографию iPhone 15 Pro, экран которого получит заметно уменьшенную рамку по сравнению с предшественником.
Ранее популярный YouTube-канал Unbox Therapy, на который подписаны более 18 млн человек, опубликовал 20-минутный видеоролик с демонстрацией макета флагманского смартфона iPhone 15 Pro Max.
Помимо уменьшенной рамки новый флагман должен получить сдвоенную клавишу регулировки громкости, новую кнопку изменения режимов звука вместо привычного переключателя и разъем USB-C для быстрой зарядки и передачи данных.
Ice Universe первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о челке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 с вырезом Dynamic Island и о различных 200-мегапиксельных датчиках изображения.
По материалам:
Portaltele
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