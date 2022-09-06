IBOX BANK выделили среди банков Украины, Главу Правления Петра Мельника наградили орденом — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ IBOX BANK выделили среди банков Украины, Главу Правления Петра Мельника наградили орденом Сегодня 10:10 — Фондовый рынок

Первый транзакционный банк IBOX BANK был отмечен наградой «Профессиональные достижения ради мира в Украине». Премию присудила Генеральная дирекция Научно-экспертного совета Международной программы «Лидеры ХХІ века».

В ходе торжественного награждения Глава Наблюдательного Совета IBOX BANK Алена Шевцова отметила, что труд каждого украинца на своем профессиональном фронте приближает нашу общую Победу.

«Ни одна нация мира так стоически и героически не переживала трагедию войны с россиянами, как ее переживаем мы, украинская нация. Мы сражаемся на всех фронтах. Мы едины. Мы ежедневно идем на работу и живем только мыслью, что новый день приближает день нашей Победы. Мы все выдержим и отстроим нашу Родину вновь», — отметила Председатель Наблюдательного Совета АО « АЙБОКС БАНК » Алена Шевцова.

Наградой Научно-экспертного совета Международной программы «Лидеры ХХІ века» также награжден Председатель Правления IBOX BANK Петр Мельник. Руководитель финучреждения отмечен орденом «За гражданскую доблесть».

«Сегодня каждый украинец вносит свой личный вклад в укрепление независимости и территориальной целостности Украины. Благодарю от себя лично и от имени всего коллектива банка за жест уважения посредством вручения награды. Мы понимаем, что наше единство и взаимопонимание и уважение друг к другу сегодня очень важно для Родины, поэтому, мы были и будем ответственным финансовым партнером и уверенно планируем перспективы дальнейшего развития и усовершенствования», — отметил Председатель Правления АО «АЙБОКС БАНК» Петр Мельник.

Почетная награда «Профессиональные достижения во имя мира в Украине» создана с целью поддержки отечественных компаний, которые неизменно ориентированы на интересы потребителей и представляют на украинском рынке продукцию и услуги безупречного качества, стимулируют другие отечественные компании в борьбе за качество и влияют на конкурентоспособность страны в целом.

Благодарности Генеральной дирекции Научно-экспертного совета Международной программы «Лидеры ХХІ века» также получили Председатель Совета IBOX BANK Алена Шевцова, заместитель Председателя Совета IBOX BANK Виталий Зварыч и инкассаторы Киевского отдела инкассации средств и перевозки валютных ценностей Александр Харьковский и Максим Пилипенко.

В оргкомитете премии также отмечают, что именно сегодня, в это сложное для Украины время, важно работать, давать работу своим сотрудникам, платить налоги и поддерживать экономическое развитие нашего государства.

IBOX BANK (АЙБОКС БАНК) — это первый в Украине транзакционный банк, предоставляющий все виды услуг как юридическим, так и физическим лицам.

На украинском рынке с 1993 года. В 2013 году был признан самым стабильным, а в 2020 году стал самым крупным транзакционным банком Украины. По итогам 2021 г. банк зафиксировал пятикратный рост дохода.

Акционеры банка придерживаются позиции экономического патриотизма и инвестировали весь прошлогодний доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен. Уже в марте, благодаря инвестициям, IBOX BANK вырос и вошел в другую группу банков.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAАА по национальной шкале.

IBOX BANK По материалам:

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