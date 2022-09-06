IBOX BANK выделили среди банков Украины, Главу Правления Петра Мельника наградили орденом — Finance.ua

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IBOX BANK выделили среди банков Украины, Главу Правления Петра Мельника наградили орденом

Фондовый рынок
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IBOX BANK выделили среди банков Украины, Главу Правления Петра Мельника наградили орденом
Первый транзакционный банк IBOX BANK был отмечен наградой «Профессиональные достижения ради мира в Украине». Премию присудила Генеральная дирекция Научно-экспертного совета Международной программы «Лидеры ХХІ века».
В ходе торжественного награждения Глава Наблюдательного Совета IBOX BANK Алена Шевцова отметила, что труд каждого украинца на своем профессиональном фронте приближает нашу общую Победу.
«Ни одна нация мира так стоически и героически не переживала трагедию войны с россиянами, как ее переживаем мы, украинская нация. Мы сражаемся на всех фронтах. Мы едины. Мы ежедневно идем на работу и живем только мыслью, что новый день приближает день нашей Победы. Мы все выдержим и отстроим нашу Родину вновь», — отметила Председатель Наблюдательного Совета АО «АЙБОКС БАНК» Алена Шевцова.
IBOX BANK выделили среди банков Украины, Главу Правления Петра Мельника наградили орденом
Наградой Научно-экспертного совета Международной программы «Лидеры ХХІ века» также награжден Председатель Правления IBOX BANK Петр Мельник. Руководитель финучреждения отмечен орденом «За гражданскую доблесть».
IBOX BANK выделили среди банков Украины, Главу Правления Петра Мельника наградили орденом
«Сегодня каждый украинец вносит свой личный вклад в укрепление независимости и территориальной целостности Украины. Благодарю от себя лично и от имени всего коллектива банка за жест уважения посредством вручения награды. Мы понимаем, что наше единство и взаимопонимание и уважение друг к другу сегодня очень важно для Родины, поэтому, мы были и будем ответственным финансовым партнером и уверенно планируем перспективы дальнейшего развития и усовершенствования», — отметил Председатель Правления АО «АЙБОКС БАНК» Петр Мельник.
Почетная награда «Профессиональные достижения во имя мира в Украине» создана с целью поддержки отечественных компаний, которые неизменно ориентированы на интересы потребителей и представляют на украинском рынке продукцию и услуги безупречного качества, стимулируют другие отечественные компании в борьбе за качество и влияют на конкурентоспособность страны в целом.
IBOX BANK выделили среди банков Украины, Главу Правления Петра Мельника наградили орденом
Благодарности Генеральной дирекции Научно-экспертного совета Международной программы «Лидеры ХХІ века» также получили Председатель Совета IBOX BANK Алена Шевцова, заместитель Председателя Совета IBOX BANK Виталий Зварыч и инкассаторы Киевского отдела инкассации средств и перевозки валютных ценностей Александр Харьковский и Максим Пилипенко.
В оргкомитете премии также отмечают, что именно сегодня, в это сложное для Украины время, важно работать, давать работу своим сотрудникам, платить налоги и поддерживать экономическое развитие нашего государства.
IBOX BANK (АЙБОКС БАНК) — это первый в Украине транзакционный банк, предоставляющий все виды услуг как юридическим, так и физическим лицам.
На украинском рынке с 1993 года. В 2013 году был признан самым стабильным, а в 2020 году стал самым крупным транзакционным банком Украины. По итогам 2021 г. банк зафиксировал пятикратный рост дохода.
Акционеры банка придерживаются позиции экономического патриотизма и инвестировали весь прошлогодний доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен. Уже в марте, благодаря инвестициям, IBOX BANK вырос и вошел в другую группу банков.
В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAАА по национальной шкале.
По материалам:
IBOX BANK
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