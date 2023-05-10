IBM запустила новую ИИ-платформу Watsonx — Finance.ua

IBM запустила новую ИИ-платформу Watsonx Сегодня 22:45 — Технологии&Авто

IBM запустила новую ИИ-платформу Watsonx

International Business Machines (IBM) запустила новую платформу искусственного интеллекта и данных Watsonx, которая поможет компаниям интегрировать искусственный интеллект в свой бизнес.

Об этом пишет Reuters.

«Запуск новой платформы искусственного интеллекта произошел через десять лет после того, как программное обеспечение IBM под названием Watson привлекло внимание благодаря победе в игровом шоу Jeopardy. IBM тогда заявила, что Watson может „изучать“ и обрабатывать человеческий язык. Но высокая стоимость Watson на тот время сделала его использование сложной задачей для компаний», — пишет Reuters.

По словам гендиректора IBM Арвинда Кришна, успех чат-бота ChatGPT за одну ночь привлекает внимание компаний к внедрению искусственного интеллекта, а IBM ищет новые рынки сбыта.

На этот раз более низкая стоимость внедрения моделей искусственного интеллекта означает, что шансы на успех высоки, добавил он.

Как пишет TechCrunch , запуск Watsonx мотивирован проблемами, с которыми многие компании все еще сталкиваются при развертывании ИИ на рабочем месте.

При этом 30% бизнес-лидеров, принявших участие в опросе IBM, называют проблемы доверия и прозрачности в качестве барьеров, сдерживающих их от внедрения ИИ, 42% ссылаются на проблемы с конфиденциальностью, особенно в отношении генеративного ИИ.

«ИИ может не заменить менеджеров, но менеджеры, использующие ИИ, заменят менеджеров, которые этого не делают», — сказал коммерческий директор IBM Роб Томас.

Watsonx решает эту проблему, утверждает IBM, предоставляя клиентам доступ к набору инструментов и консультационных ресурсов, необходимых для создания собственных моделей искусственного интеллекта или доработки и адаптации существующих моделей ИИ на основе их собственных данных.

Используя Watsonx. ai, пользователи также могут проверять и развертывать модели, а также отслеживать их после развертывания, консолидируя свои разные рабочие процессы, добавили в компании.

IBM утверждает, что Watsonx — это единственная на рынке инструментальная платформа искусственного интеллекта, которая предлагает целый ряд предварительно обученных, разработанных для предприятий моделей и «экономически эффективную инфраструктуру».

Економічна Правда По материалам:

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