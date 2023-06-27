IBM покупает разработчика облачных сервисов Apptio за 4,6 миллиарда долларов — Finance.ua
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IBM покупает разработчика облачных сервисов Apptio за 4,6 миллиарда долларов

Фондовый рынок
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Корпорация International Business Machines (IBM) объявила, что приобретет платформу управления технологическими затратами Apptio у Vista Equity Partners за 4,6 млрд долларов.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что это соглашение — еще один шаг, направленный на усиление возможностей IBM в области облачных технологий и автоматизации.
IBM заявила, что будет финансировать транзакцию за счет имеющихся средств и ожидает, что сделка будет закрыта во второй половине 2023 года.
«Соглашение происходит в то время, когда компании сокращают свои технологические бюджеты на фоне сложных макроэкономических условий. IBM сократила около 3900 рабочих мест в начале этого года и сообщила о росте доходов в мартовском квартале менее чем на 1% в годовом исчислении.
По словам технологического гиганта, приобретение Apptio, компании, предоставляющей программное обеспечение как услугу, с более чем 1500 клиентами и партнерскими отношениями с облачными компаниями от AWS до Salesforce, принесет пользу бизнесу IBM Red Hat, портфолио ШИ и консалтинговому бизнесу компании", — пишет агентство.
«В будущем мы будем ориентироваться (на слияние и поглощение) и искать возможности в сфере программного обеспечения и консалтинга», — сказал старший вице-президент Роб Томас в интервью агентству Reuters.
Агентство добавляет, что IBM переориентируется, чтобы сосредоточиться на новых предложениях в области искусственного интеллекта и облачных технологий.
В 2019 году она купила поставщика программного обеспечения Red Hat примерно за 34 миллиарда долларов, что стало самым большим приобретением в ее истории, а два года спустя выделила свой бизнес из IТ-инфраструктуры и центров обработки данных Kyndryl Holdings. В прошлом году компания закрыла соглашение о продаже некоторых своих активов в сфере медицинских данных и аналитики.
Компания Apptio, основанная в Сиэтле в 2007 году, помогает компаниям управлять и понимать свои расходы на облачные сервисы и предлагает такие функции как ІТ-бюджетирование, прогнозирование и финансовый анализ.
По материалам:
Економічна Правда
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