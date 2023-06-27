IBM покупает разработчика облачных сервисов Apptio за 4,6 миллиарда долларов — Finance.ua

IBM покупает разработчика облачных сервисов Apptio за 4,6 миллиарда долларов Сегодня 12:21 — Фондовый рынок

Корпорация International Business Machines (IBM) объявила, что приобретет платформу управления технологическими затратами Apptio у Vista Equity Partners за 4,6 млрд долларов.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что это соглашение — еще один шаг, направленный на усиление возможностей IBM в области облачных технологий и автоматизации.

IBM заявила, что будет финансировать транзакцию за счет имеющихся средств и ожидает, что сделка будет закрыта во второй половине 2023 года.

«Соглашение происходит в то время, когда компании сокращают свои технологические бюджеты на фоне сложных макроэкономических условий. IBM сократила около 3900 рабочих мест в начале этого года и сообщила о росте доходов в мартовском квартале менее чем на 1% в годовом исчислении.

По словам технологического гиганта, приобретение Apptio, компании, предоставляющей программное обеспечение как услугу, с более чем 1500 клиентами и партнерскими отношениями с облачными компаниями от AWS до Salesforce, принесет пользу бизнесу IBM Red Hat, портфолио ШИ и консалтинговому бизнесу компании", — пишет агентство.

«В будущем мы будем ориентироваться (на слияние и поглощение) и искать возможности в сфере программного обеспечения и консалтинга», — сказал старший вице-президент Роб Томас в интервью агентству Reuters.

Агентство добавляет, что IBM переориентируется, чтобы сосредоточиться на новых предложениях в области искусственного интеллекта и облачных технологий.

В 2019 году она купила поставщика программного обеспечения Red Hat примерно за 34 миллиарда долларов, что стало самым большим приобретением в ее истории, а два года спустя выделила свой бизнес из IТ-инфраструктуры и центров обработки данных Kyndryl Holdings. В прошлом году компания закрыла соглашение о продаже некоторых своих активов в сфере медицинских данных и аналитики.

Компания Apptio, основанная в Сиэтле в 2007 году, помогает компаниям управлять и понимать свои расходы на облачные сервисы и предлагает такие функции как ІТ-бюджетирование, прогнозирование и финансовый анализ.

Економічна Правда По материалам:

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