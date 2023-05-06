IBM планирует приостановить набор людей на некоторые должности: искусственный интеллект может заменить тысячи рабочих мест — Finance.ua
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IBM планирует приостановить набор людей на некоторые должности: искусственный интеллект может заменить тысячи рабочих мест

Фондовый рынок
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IBM планирует приостановить набор людей на некоторые должности: искусственный интеллект может заменить тысячи рабочих мест
IBM планирует приостановить набор людей на некоторые должности: искусственный интеллект может заменить тысячи рабочих мест
Американская корпорация IBM планирует приостановить прием людей на должности, которые могут быть заменены искусственным интеллектом в ближайшие годы.
Об этом заявил генеральный директор компании Арвинд Кришна, передает Bloomberg.
По его словам, набор сотрудников на вспомогательные места, такие как HR, прекратится или замедлится. Должности, не связанные с клиентами, в IBM занимают около 26 000 работников.
«Я легко вижу, как 30% из них заменяются искусственным интеллектом и автоматизацией в течение пяти лет», — сказал Кришна.
Как пишет Bloomberg, это означало бы потерю примерно 7800 рабочих мест. Поскольку инструменты искусственного интеллекта захватывают воображение своей способностью автоматизировать обслуживание клиентов, писать текст и генерировать код, многие наблюдатели озабочены их потенциалом взорвать рынок труда. План гендиректора IBM представляет одну из крупнейших стратегий по рабочей силе, объявленных в ответ на быстрое развитие технологий.
Кришна отметил, что такие задачи, как предоставление писем с подтверждением трудоустройства или перемещения сотрудников между отделами, будут полностью автоматизированы. При этом некоторые функции HR, такие как оценка рабочей силы и производительности, вероятно, не будут заменены в течение следующего десятилетия.
В настоящее время в IBM работает около 260 000 человек, и корпорация продолжает нанимать сотрудников для разработки программного обеспечения и работы с клиентами. В начале 2023 года компания объявила о сокращении рабочих мест, которое может затронуть около 5 000 человек. Несмотря на это, Кришна сказал, что в целом IBM увеличила свою рабочую силу, привлекши примерно 7 000 человек в первом квартале года.
По материалам:
Діло
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