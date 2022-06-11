Hyundai запускает собственный сервис беспилотного такси (видео) — Finance.ua

Hyundai запускает собственный сервис беспилотного такси (видео)

В Сеуле начала работу служба беспилотного такси RoboRide. Первым его пассажиром стал мэр города О Се Хун. Об этом сообщает пресс-служба Hyundai.

Именно Hyundai совместно со стартапом Jin Mobility и является организатором сервиса такси. Пассажиров будут возить беспилотные электромобили Hyundai Ioniq 5. На первых порах их будет два, но со временем их количество увеличится.

Электрокары оснащены автопилотом 4 уровня, то есть могут передвигаться полностью самостоятельно. Впрочем, в салоне будет водитель-оператор — в экстремальной ситуации он сможет взять управление на себя. Сервис RoboRide уже получил все необходимые разрешения.

Заказать такси RoboRide можно будет через специальное мобильное приложение. Hyundai Ioniq 5 сможет брать до трех пассажиров.

Беспилотные Hyundai Ioniq 5 будут курсировать в центральном районе Гангнам (именно о нем знаменитая песня Gangnam style). Поскольку трафик там довольно плотный, то такси RoboRide будут работать с 10.00 до 16.00 и их эксплуатация в часы пик пока не планируется.

Конечно, пока RoboRide — пилотный проект, как и аналогичные службы автономных такси в других странах. Он позволит не только «обкатать» автопилот в реальных условиях, но и испытать систему взаимодействия беспилотных автомобилей с «умными» светофорами и другой инновационной инфраструктурой современных городов.

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