Hyundai запускает собственный сервис беспилотного такси (видео) — Finance.ua
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Hyundai запускает собственный сервис беспилотного такси (видео)

11.06.2022, 01:37Технологии&Авто
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В Сеуле начала работу служба беспилотного такси RoboRide. Первым его пассажиром стал мэр города О Се Хун. Об этом сообщает пресс-служба Hyundai.
Именно Hyundai совместно со стартапом Jin Mobility и является организатором сервиса такси. Пассажиров будут возить беспилотные электромобили Hyundai Ioniq 5. На первых порах их будет два, но со временем их количество увеличится.
Электрокары оснащены автопилотом 4 уровня, то есть могут передвигаться полностью самостоятельно. Впрочем, в салоне будет водитель-оператор — в экстремальной ситуации он сможет взять управление на себя. Сервис RoboRide уже получил все необходимые разрешения.
Hyundai запускает собственный сервис беспилотного такси (видео)
Заказать такси RoboRide можно будет через специальное мобильное приложение. Hyundai Ioniq 5 сможет брать до трех пассажиров.
Беспилотные Hyundai Ioniq 5 будут курсировать в центральном районе Гангнам (именно о нем знаменитая песня Gangnam style). Поскольку трафик там довольно плотный, то такси RoboRide будут работать с 10.00 до 16.00 и их эксплуатация в часы пик пока не планируется.
Конечно, пока RoboRide — пилотный проект, как и аналогичные службы автономных такси в других странах. Он позволит не только «обкатать» автопилот в реальных условиях, но и испытать систему взаимодействия беспилотных автомобилей с «умными» светофорами и другой инновационной инфраструктурой современных городов.
По материалам: Фокус
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