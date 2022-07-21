Hyundai выпустит недорогой электрокар для Европы — Finance.ua

Hyundai выпустит недорогой электрокар для Европы
Hyundai намерена выпустить компактный электромобиль для города. Новая модель обойдется около 20 тысяч евро в базовой версии.
Информацию подтвердил директор по маркетингу европейского подразделения Hyundai Андреас-Кристоф Гофман изданию Automotive News Europe.
Именно на рынок Европы и будет нацелен недорогой электромобиль Hyundai. Компактная модель придет на смену хэтчбеку Hyundai i10 и станет самым дешевым электрокаром марки.
Ее основными конкурентами станут кроссовер Cupra Urban Rebel и другие бюджетные электромобили концерна Volkswagen.
Новинка появится к 2030 году — в рамках стратегии Hyundai до конца десятилетия предстоит показать сразу 11 электрических моделей. Однако в ближайшие несколько лет ждать недорогой электрокар все же не стоит.
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