Hyundai выпустит недорогой электрокар для Европы — Finance.ua

Hyundai выпустит недорогой электрокар для Европы 21.07.2022, 02:30 — Технологии&Авто

Hyundai выпустит недорогой электрокар для Европы, Фото: Hyundai

Hyundai намерена выпустить компактный электромобиль для города. Новая модель обойдется около 20 тысяч евро в базовой версии.

Информацию подтвердил директор по маркетингу европейского подразделения Hyundai Андреас-Кристоф Гофман изданию Automotive News Europe.

Именно на рынок Европы и будет нацелен недорогой электромобиль Hyundai. Компактная модель придет на смену хэтчбеку Hyundai i10 и станет самым дешевым электрокаром марки.

Ее основными конкурентами станут кроссовер Cupra Urban Rebel и другие бюджетные электромобили концерна Volkswagen.

Новинка появится к 2030 году — в рамках стратегии Hyundai до конца десятилетия предстоит показать сразу 11 электрических моделей. Однако в ближайшие несколько лет ждать недорогой электрокар все же не стоит.

Фокус По материалам:

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