Hyundai вложит $13 миллиардов в программное обеспечение для авто — Finance.ua

Hyundai вложит $13 миллиардов в программное обеспечение для авто
Южнокорейская компания Hyundai Motor Group объявила, что инвестирует 18 триллионов вон (13 миллиардов долларов США), чтобы применить усовершенствованное программное обеспечение для всех своих автомобилей и предложить своим клиентам услуги регулярного обновления ПО.
Об этом сообщает Yonhap.
Автопроизводитель решил осуществить значительные инвестиции в программное обеспечение, чтобы с 2025 года выпускать на мировые рынки большинство своих новых автомобилей как «транспортное средство, определенное программным обеспечением (SDV)».
Hyundai Motor Group стремится регулярно обновлять характеристики и функции всех транспортных средств, которые будут продаваться во всем мире с 2025 года, пытаясь таким образом превратиться в будущего поставщика мобильных решений.
«Сейчас клиенты после покупки авто должны посещать центры обслуживания, чтобы обновить программное обеспечение своих автомобилей. Однако беспроводные услуги обновления будут доступны для SDV», — сказал представитель Hyundai.
Из планируемых инвестиций Hyundai потратит часть на разработку технологии автономного вождения, улучшение услуг связи и строительство крупного центра обработки данных.
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