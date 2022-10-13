Hyundai вложит $13 миллиардов в программное обеспечение для авто — Finance.ua

Hyundai вложит $13 миллиардов в программное обеспечение для авто Сегодня 22:41 — Технологии&Авто

Hyundai вложит $13 миллиардов в программное обеспечение для авто

Южнокорейская компания Hyundai Motor Group объявила, что инвестирует 18 триллионов вон (13 миллиардов долларов США), чтобы применить усовершенствованное программное обеспечение для всех своих автомобилей и предложить своим клиентам услуги регулярного обновления ПО.

Об этом сообщает Yonhap

Автопроизводитель решил осуществить значительные инвестиции в программное обеспечение, чтобы с 2025 года выпускать на мировые рынки большинство своих новых автомобилей как «транспортное средство, определенное программным обеспечением (SDV)».

Hyundai Motor Group стремится регулярно обновлять характеристики и функции всех транспортных средств, которые будут продаваться во всем мире с 2025 года, пытаясь таким образом превратиться в будущего поставщика мобильных решений.

«Сейчас клиенты после покупки авто должны посещать центры обслуживания, чтобы обновить программное обеспечение своих автомобилей. Однако беспроводные услуги обновления будут доступны для SDV», — сказал представитель Hyundai.

Из планируемых инвестиций Hyundai потратит часть на разработку технологии автономного вождения, улучшение услуг связи и строительство крупного центра обработки данных.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.