Hyundai создал прототип дверной ручки авто, которую можно открывать жестами — Finance.ua
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Hyundai создал прототип дверной ручки авто, которую можно открывать жестами

Технологии&Авто
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Hyundai создал прототип дверной ручки авто, которую можно открывать жестами
Hyundai создал прототип дверной ручки авто, которую можно открывать жестами
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai создал прототип дверной ручки авто, которой можно управлять жестами на расстоянии.
Об этом сообщает Biometric Update.
Прототип дверной ручки SomaControl разработан в сотрудничестве с нанотехнологическим стартапом Somalytics, имеет новый тип емкостного датчика, изготовленного из бумаги с углеродными нанотрубками.
Hyundai создал прототип дверной ручки авто, которую можно открывать жестами
Компонент может воспринимать присутствие человека на расстоянии до 200 миллиметров, и в компании заявили, что он может значительно улучшить опыт работы клиентов с их продуктами за счет более естественного и интуитивно понятного взаимодействия человека с машиной.
«Возможности нашей сенсорной технологии безграничны как для автомобильной, так и для других отраслей и применений», — сказала генеральный директор Somalytics Барбара Баркли.
С технической точки зрения датчики Somalytics более чувствительны, меньше по размеру, требуют меньше энергии и стоят дешевле, чем некоторые традиционные сенсорные технологии.
Кроме того, они могут быть встроены в широкий спектр материалов, размером от 1 до 11 миллиметров.
«Очень интересно видеть, как потенциал этой удивительной революционной технологии воплощается в жизнь в таких демонстрациях, и мы с нетерпением ждем будущих возможностей сотрудничества с Hyundai», — заключает Барклай.
По материалам:
Укрінформ
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