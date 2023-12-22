Hyundai разработал прозрачный дисплей для электромобилей: как работает — Finance.ua
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Hyundai разработал прозрачный дисплей для электромобилей: как работает

Технологии&Авто
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Hyundai разработал прозрачный дисплей для электромобилей: как работает
Hyundai разработал прозрачный дисплей для электромобилей: как работает, www.flickr.com
Компания Hyundai Mobis, крупнейший поставщик комплектующих и структурное подразделение Hyundai, разработала прозрачный дисплей с использованием голографической технологии.
Отмечается, что Hyundai Mobis в рамках выставки CES 2024 представит два десятка новых мобильных инноваций, «готовых к немедленному массовому производству». Анонсировано, что ключевой новинкой станет инновационная серия дисплеев для автомобилей следующего поколения, среди которых первый в мире подвижный и вращающийся дисплей.
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Он также представит дисплей с квантовой точкой и локальным затемнением, а также 3D-дисплей с производительностью на уровне OLED.
В Hyundai Mobis заявили, что впервые представят также прозрачный дисплей, использующий голографические элементы. Дисплей расположен на прозрачной панели, что облегчает водителям обзор дороги.
Известно, что прозрачный дисплей может увеличивать изображение на лобовом стекле. Таким образом, водители могут проверять ключевую информацию, не отрывая глаз от дороги надолго. Менеджмент Hyundai Mobis уверен, что новые дисплеи существенно изменят дизайн будущих авто.
Hyundai разработал прозрачный дисплей для электромобилей: как работает
Hyundai Mobis поставляет автомобильные комплектующие не только материнской компании. Недавно Volkswagen заказал у корейской фирмы ряд компонентов для активной системы безопасности. Поэтому не исключено, что новые дисплеи можно будет увидеть на разных авто.
По материалам:
Autogeek
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