Hyundai раскрыла характеристики седана Grandeur седьмого поколения — Finance.ua

Hyundai раскрыла характеристики седана Grandeur седьмого поколения Сегодня 23:02 — Фондовый рынок

Компания Hyundai Motor раскрыла технические характеристики нового флагманского седана Grandeur, который на некоторых других рынках за пределами Южной Кореи будет называться Azera.

Как стало известно MMR , новый Hyundai Grandeur оснащается двумя типами двигателей на выбор.

Первым стал 3,5-литровый GDi с максимальной мощностью 296 л.с., а для гибридной версии будет 1,6-литровый турбированный силовой агрегат, выдающий 177 «лошадок». При этом гибридная модель седана получила два режима управления — E-Comfort Drive для плавной езды и E-Dynamic Drive для более динамичного стиля.

Автомобиль может похвастаться разными современными системами безопасности и комфорта. Среди особенностей Hyundai Grandeur — антибактериальное покрытие сидений и всех поверхностей, к которым чаще всего прикасаются водитель и пассажиры.

Также машина получила пакет Hyundai Smart Sense, включающий систему предотвращения столкновений при движении вперед и задним ходом, а также мониторинг слепых зон. Опция Remote Smart Parking Assist поможет водителю при выезде с парковки.

Длина нового флагманского седана Hyundai составляет 5035 мм, что на 45 мм больше, чем у предыдущего поколения. Увеличили также на 10 мм колесную базу и на 50 мм задний свес. В результате автомобиль получил новые утонченные пропорции и более просторный салон. Среди особенностей экстерьера — безрамочные двери и скрытые двеные ручки.

Начало продаж Hyundai Grandeur седьмого поколения запланировано на второй квартал 2023 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.