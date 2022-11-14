Hyundai раскрыла характеристики седана Grandeur седьмого поколения — Finance.ua
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Hyundai раскрыла характеристики седана Grandeur седьмого поколения

Фондовый рынок
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Компания Hyundai Motor раскрыла технические характеристики нового флагманского седана Grandeur, который на некоторых других рынках за пределами Южной Кореи будет называться Azera.
Как стало известно MMR, новый Hyundai Grandeur оснащается двумя типами двигателей на выбор.
Hyundai раскрыла характеристики седана Grandeur седьмого поколения
Первым стал 3,5-литровый GDi с максимальной мощностью 296 л.с., а для гибридной версии будет 1,6-литровый турбированный силовой агрегат, выдающий 177 «лошадок». При этом гибридная модель седана получила два режима управления — E-Comfort Drive для плавной езды и E-Dynamic Drive для более динамичного стиля.
Автомобиль может похвастаться разными современными системами безопасности и комфорта. Среди особенностей Hyundai Grandeur — антибактериальное покрытие сидений и всех поверхностей, к которым чаще всего прикасаются водитель и пассажиры.
Также машина получила пакет Hyundai Smart Sense, включающий систему предотвращения столкновений при движении вперед и задним ходом, а также мониторинг слепых зон. Опция Remote Smart Parking Assist поможет водителю при выезде с парковки.
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Длина нового флагманского седана Hyundai составляет 5035 мм, что на 45 мм больше, чем у предыдущего поколения. Увеличили также на 10 мм колесную базу и на 50 мм задний свес. В результате автомобиль получил новые утонченные пропорции и более просторный салон. Среди особенностей экстерьера — безрамочные двери и скрытые двеные ручки.
Начало продаж Hyundai Grandeur седьмого поколения запланировано на второй квартал 2023 года.

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По материалам:
mmr.ua
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