Hyundai продает свой завод в россии — Finance.ua
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Hyundai продает свой завод в россии

Фондовый рынок
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Компания Hyundai рассматривает возможность продажи своего российского завода, находящегося в Санкт-Петербурге.
Как стало известно MMR, решение о продаже российских активов может быть принято из-за финансовых затрат. В настоящее время завод Hyundai находится в простое из-за сбоя логистических цепочек. При этом компания продолжает платить зарплаты и платить налоги. Когда будет принято окончательное решение о судьбе российского завода Hyundai, пока не сообщается.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в сентябре этого года компания Hyundai продала в рф 3888 новых автомобилей. Эта цифра на 71% ниже показателей за аналогичный период 2021 года.
Ранее стало известно, что Nissan покидает российскую федерацию и передает активы местным властям.
Напомним, после вторжения рф в Украину многие иностранные автомобильные бренды прекратили поставки машин на российский рынок и заморозили свои российские производства.
По материалам:
mmr.ua
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