Hyundai продает свой завод в россии — Finance.ua

Hyundai продает свой завод в россии Сегодня 20:44 — Фондовый рынок

Компания Hyundai рассматривает возможность продажи своего российского завода, находящегося в Санкт-Петербурге.

Как стало известно MMR , решение о продаже российских активов может быть принято из-за финансовых затрат. В настоящее время завод Hyundai находится в простое из-за сбоя логистических цепочек. При этом компания продолжает платить зарплаты и платить налоги. Когда будет принято окончательное решение о судьбе российского завода Hyundai, пока не сообщается.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в сентябре этого года компания Hyundai продала в рф 3888 новых автомобилей. Эта цифра на 71% ниже показателей за аналогичный период 2021 года.

Ранее стало известно, что Nissan покидает российскую федерацию и передает активы местным властям.

Напомним, после вторжения рф в Украину многие иностранные автомобильные бренды прекратили поставки машин на российский рынок и заморозили свои российские производства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.