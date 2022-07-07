Hyundai приступила к испытанию «заряженного» электромобиля Ioniq 5 N (фото) — Finance.ua

Hyundai приступила к испытанию «заряженного» электромобиля Ioniq 5 N (фото) Сегодня 23:45 — Технологии&Авто

Западные издания опубликовали фотографии с тестовым прототипом «заряженного» электромобиля Ioniq 5 N. Кузов новинки, замеченной на трассе Нюрбургринг, покрыт пленкой с рисунком, похожим на Гоночный флаг.

Вполне возможно, что ранее журналистам не попадались версии новинки с теми модификациями, которые подготовлены для более мощной N-версии электромобиля.

В любом случае, высокопроизводительная электрическая модель не будет существенно отличаться от стандартного Ioniq 5. Хотя говорят, что Ioniq 5 N получит двухмоторную силовую установку, имеющуюся в распоряжении Kia EV6 GT. Ее мощность составляет 577 лошадиных сил. Управляя всеми четырьмя колесами с такой силой, модель Kia может разогнаться до 100 км/ч за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.

Однако мы знаем, что платформа E-GMP, на которой построены оба эти автомобиля, имеет большую мощность. Вполне возможно, что Hyundai может буквально немного увеличить мощность, возможно, достигнув отметки 600 «лошадок».

Ampercar По материалам:

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