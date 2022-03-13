Hyundai приостановил спонсорское соглашение с «Челси» из-за санкций против Абрамовича — Finance.ua
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Hyundai приостановил спонсорское соглашение с «Челси» из-за санкций против Абрамовича

Сегодня 17:20Фондовый рынок
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Корейский автопроизводитель Hyundai приостановил спонсорское соглашение с английским ФК «Челси» из-за санкций против владельца клуба Романа Абрамовича.
Об этом пишет The Athletic со ссылкой на заявление компании.
Hyundai является «официальным глобальным автомобильным партнером Челси» с 2018 года.
«Hyundai стал одним из главных партнеров по футболу на протяжении многих лет, и компания поддерживает этот спорт, чтобы он был силой добра. Мы гордимся, что благодаря нашему сотрудничеству с ФК «Челси» поддерживаем игроков, фанатов и массовый футбол.
Однако в нынешних обстоятельствах мы приняли решение приостановить нашу маркетинговую и коммуникационную деятельность с клубом до последующего оповещения", — заявили в Hyundai
Ранее сообщалось, что сделка с Hyundai приносит лондонскому клубу 10 млн. фунтов в год. Логотип Hyundai размещен на рукаве формы «Челси».
Издание напоминает, что ранее телеком-компания Three приостановила соглашение с клубом.
В то же время, по данным издания, Nike не будет разрывать сотрудничество с «Челси».
Спонсоры Three объявили, что приостанавливают соглашение с клубом «Стэмфорд Бридж» в четверг. The Athletic понимает, что Nike остается преданным партнерству с Челси.
Компания Trivago, еще один спонсор клуба, поддержал «Челси», но присоединился к призыву сменить владельца «поскорее».
Как глобальный туристический бренд, мы верим в объединение людей. Это ценности, которые разделяет футбольный клуб Челси, клуб, которому уже 117 лет, с традициями, чрезвычайно важными для его болельщиков и сообществ, как на местном, так и на глобальном уровне, и потому мы решили сотрудничать с клубом в прошлом году.
Неопределенность в текущей ситуации с владением ФК «Челси» была сложной. Для нас важно продолжать поддерживать клуб, болельщиков и сообщество вместе с важной работой, которую проводит Фонд «Челси», чтобы помочь тем, кому это необходимо", — заявили в Trivago.
По материалам: Економічна Правда
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