Hyundai приостановил спонсорское соглашение с «Челси» из-за санкций против Абрамовича — Finance.ua

Hyundai приостановил спонсорское соглашение с «Челси» из-за санкций против Абрамовича

Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Корейский автопроизводитель Hyundai приостановил спонсорское соглашение с английским ФК «Челси» из-за санкций против владельца клуба Романа Абрамовича.

Об этом пишет The Athletic со ссылкой на заявление компании.

Hyundai является «официальным глобальным автомобильным партнером Челси» с 2018 года.

«Hyundai стал одним из главных партнеров по футболу на протяжении многих лет, и компания поддерживает этот спорт, чтобы он был силой добра. Мы гордимся, что благодаря нашему сотрудничеству с ФК «Челси» поддерживаем игроков, фанатов и массовый футбол.

Однако в нынешних обстоятельствах мы приняли решение приостановить нашу маркетинговую и коммуникационную деятельность с клубом до последующего оповещения", — заявили в Hyundai

Ранее сообщалось, что сделка с Hyundai приносит лондонскому клубу 10 млн. фунтов в год. Логотип Hyundai размещен на рукаве формы «Челси».

Издание напоминает, что ранее телеком-компания Three приостановила соглашение с клубом.

В то же время, по данным издания, Nike не будет разрывать сотрудничество с «Челси».

Спонсоры Three объявили, что приостанавливают соглашение с клубом «Стэмфорд Бридж» в четверг. The Athletic понимает, что Nike остается преданным партнерству с Челси.

Компания Trivago, еще один спонсор клуба, поддержал «Челси», но присоединился к призыву сменить владельца «поскорее».

Как глобальный туристический бренд, мы верим в объединение людей. Это ценности, которые разделяет футбольный клуб Челси, клуб, которому уже 117 лет, с традициями, чрезвычайно важными для его болельщиков и сообществ, как на местном, так и на глобальном уровне, и потому мы решили сотрудничать с клубом в прошлом году.

Неопределенность в текущей ситуации с владением ФК «Челси» была сложной. Для нас важно продолжать поддерживать клуб, болельщиков и сообщество вместе с важной работой, которую проводит Фонд «Челси», чтобы помочь тем, кому это необходимо", — заявили в Trivago.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью