Hyundai представила робота-курьера, который ездит на лифте и распознает клиентов — Finance.ua

Hyundai представила робота-курьера, который ездит на лифте и распознает клиентов Сегодня 04:57 — Технологии&Авто

Hyundai представила робота-курьера, который ездит на лифте и распознает клиентов

Hyundai Motor Group запустила пилотный проект с автономным роботом-курьером, ускоряющим доставку «последней мили». Электронный курьер умеет сам строить маршруты к цели, объезжает препятствия на пути, ездит на лифте и даже распознает открывающуюся дверь. Отсек с заказанным товаром он открывает самостоятельно, когда к нему приближается получатель. Два робота уже начали работу: один работает в отеле Rolling Hills Hotel с 8 до 10 вечера, а второй обслуживает жителей на окраине Сеула.

Робот построен на модульной платформе Plug&Drive (PnD), которую Hyundai представила на выставке потребительской электроники CES в начале года. Его снабдили камерами и лидерами, четырьмя небольшими колесами с амортизаторами, позволяющими без ущерба для груза преодолевать легкие неровности, отсеком для заказа, а также сигнализирующей о низком заряде иллюминацией и диодными «глазами». Венчает капсулу экранчик, на котором высвечивается информация для заказчика.

В отеле робот развозит еду и напитки: постояльцы заказывают их через мессенджер KakaoTalk. Он самостоятельно ездит по коридорам, распознавая людей и объекты с помощью алгоритмов глубокого обучения, а также пользуется лифтом. Причем если лифт будет заполнен, беспилотник подождет следующего.

Еще одна «фишка» работа Hyundai — способность отличать взрослых от детей и сообщать о заказах в соответствии с возрастом, используя разный текст и голос.

Робот, работающий в жилом квартале, принимает заказ через приложение корейского сервиса по доставке пищи Baemin. Получив заказ, он сам ищет нужный товар в местном магазине и также привозит к двери квартиры, открывая входную дверь и пользуясь лифтом с помощью беспроводной связи.

По результатам пилотной программы Hyundai усовершенствует робота, а затем будет постепенно увеличивать количество электронных курьеров и их часы работы. Со временем планируется подключить доставщика к работе с коммерческими клиентами.

В октябре глава Tesla Илон Маск показал человекообразного робота Optimus, которого намерен пустить в серию. По его замыслу, такие андроиды смогут выполнять за человека опасную или монотонную работу, а стоить будут при этом недорого — менее 20 тысяч долларов, что дешевле Lada Vesta.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.