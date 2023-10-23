Hyundai представил концептуальную модель беспилотного танка-невидимки — Finance.ua
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Hyundai представил концептуальную модель беспилотного танка-невидимки

Технологии&Авто
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Hyundai представил концептуальную модель беспилотного танка-невидимки
Hyundai представил концептуальную модель беспилотного танка-невидимки, Фото: carscoops
Известный производитель автомобилей Hyundai, имеющий много других компаний, специализирующихся в различных сферах, показал свой футуристический танк со стелс-технологиями.
Об этом информирует Carscoops.
Hyundai Rotem — это компания, производящая поезда, оборудование для производства, танки, бронетехнику и беспилотное оружие. На Сеульской аэрокосмической и дизайнерской выставке она показала свой новый танк, не похожий на обычный.
Новейшая конструкция, использующая преимущества стелс-технологии, была создана совместно с Hyundai Motor и освещает будущее наземных транспортных средств. У нас еще нет конкретных сроков полного производства, поскольку автомобиль все еще находится на стадии концепции. Мы также должны выяснить уровень спроса со стороны разных правительств", — сказал представитель Hyundai Rotem.
Фото: carscoops
Фото: carscoops
Его называют основным боевым танком нового поколения, он имеет необычный дизайн и светлую цветовую гамму. Танк имеет особый рисунок, который поможет избегать радарного обнаружения. Он интересен тем, что полностью автоматический и имеет дистанционно управляемую башню. Также у танка есть активная система обороны от атак. Он может сотрудничать и с универсальным беспилотником-разведчиком.
Hyundai Rotem усиливает свою роль в военном секторе после заключения соглашения о поставках Польше 180 своих танков K2PL до 2025 года.
По материалам:
Espreso.tv
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