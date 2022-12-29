Hyundai показала полностью беспилотные транспортные средства — Finance.ua

Hyundai показала полностью беспилотные транспортные средства Сегодня 01:46 — Технологии&Авто

Опубликованы первые фото концепт-каров Hyundai M.Vision TO и M.Vision HI. Прототипы беспилотных авто презентуют в январе на шоу CES в Лас-Вегасе.

Их характеристики раскрыли на официальной странице Hyundai в Facebook.

Новый Hyundai M.Vision TO — автономный шаттл с раздвижной дверью и большой площадью остекления. На кузове установлены внешние экраны, на которые может проецироваться реклама или другая информация. В салоне установлены вращающиеся кресла, обшитые износостойким материалом.

Hyundai M.Vision ТО

Hyundai M.Vision HI — самый роскошный беспилотник с неуклюжим футуристическим дизайном. В его салоне установлены более комфортабельные кресла, а окна работают голографическими дисплеями — пассажиры могут смотреть видео или сидеть в интернете.

Hyundai M.Vision HI

Беспилотные электромобили Hyundai оснащены камерами, датчиками и лидарами (лазерными дальномерами). Руль, педали или какие-либо другие органы управления у них отсутствуют.

На каждом колесе установлен мотор, интегрированный в один модуль с тормозами, элементами рулевого управления и подвески. Колеса могут поворачиваться на 90 градусов, что повышает маневренность в городских условиях, а также позволяет ездить боком и разворачиваться на месте.

Телеканал 24 По материалам:

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