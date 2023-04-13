Hyundai показала первые изображения нового серийного кроссовера (фото) — Finance.ua

Hyundai показала первые изображения нового серийного кроссовера (фото) Сегодня 22:51 — Фондовый рынок

Hyundai показала первые изображения нового серийного кроссовера (фото)

Новый концептуальный кроссовер Hyundai Mufasa, представленный в Китае в конце марта, вскоре станет серийным. В сети уже появились первые официальные изображения его серийной версии, производством которой займется предприятие Beijing Hyundai.

Паркетник, которому во многих СМИ прочат звание преемника ix35, уступает ему в длине (4475 мм) и высоте (1665 мм), но у него такая же ширина (1850 мм) и чуть побольше колесная база (2680 мм).

Интерьер новинки в Hyundai пока не показали, но благодаря фотошпионам уже известно, что в нем разместятся сразу три экрана.

Говорят, что кроссовер получит безальтернативный 2,0-литровый атмосферник мощностью 160 л.с., который, возможно, дополнят 48-вольтовым стартер-генератором. О трансмиссии данных нет, а привод, скорее всего, будет только передним.

Официальная премьера серийного Hyundai Mufasa состоится на международном автосалоне в Шанхае, который откроется на следующей неделе.

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MMR По материалам:

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