Hyundai показала дизайн нового седана — Finance.ua

Hyundai показала дизайн нового седана Сегодня 01:44 — Фондовый рынок

Компания Hyundai опубликовала иллюстрации седана Grandeur нового, уже седьмого поколения.

Hyundai Grandeur — это солидный седан бизнес-класса, мало известный за пределами Кореи. На родине Grandeur — это хит продаж: за первое полугодие 2022 года местные дилеры продали почти 34 тысячи таких машин. Hyundai Grandeur предыдущего поколения выпускается с 2016 года. Седан нового поколения внешне совсем не похож на предшественника.

Дизайн автомобиля выполнен в стиле минивэна Staria: тонкая полоса ходовых огней, фары в бампере и широкая решетка между ними.

Позади еще одна полоса светотехники на всю ширину кузова. Среди особенностей дизайна можно отметить необычное оформление бокового окна на задней стойке кузова, выдвигающиеся безрамочные двери и ручки. В оформлении интерьера сочетаются ретро-мотивы и сенсорные дисплеи. Для самых важных функций оставлены «физические» кнопки на центральной консоли, а селектор автомата размещен на рулевой колонке по американскому образцу.

Компания показала внешний вид и салон машины, но не открыла никаких технических подробностей модели. По предварительной информации, новый Hyundai Grandeur спроектирован на переднеприводной платформе, общей с седаном Киа К8.

AvtoDream По материалам:

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