Hyundai показала дизайн нового седана — Finance.ua

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Hyundai показала дизайн нового седана

Фондовый рынок
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Компания Hyundai опубликовала иллюстрации седана Grandeur нового, уже седьмого поколения.
Hyundai показала дизайн нового седана
Hyundai Grandeur — это солидный седан бизнес-класса, мало известный за пределами Кореи. На родине Grandeur — это хит продаж: за первое полугодие 2022 года местные дилеры продали почти 34 тысячи таких машин. Hyundai Grandeur предыдущего поколения выпускается с 2016 года. Седан нового поколения внешне совсем не похож на предшественника.
Дизайн автомобиля выполнен в стиле минивэна Staria: тонкая полоса ходовых огней, фары в бампере и широкая решетка между ними.
Hyundai показала дизайн нового седана
Позади еще одна полоса светотехники на всю ширину кузова. Среди особенностей дизайна можно отметить необычное оформление бокового окна на задней стойке кузова, выдвигающиеся безрамочные двери и ручки. В оформлении интерьера сочетаются ретро-мотивы и сенсорные дисплеи. Для самых важных функций оставлены «физические» кнопки на центральной консоли, а селектор автомата размещен на рулевой колонке по американскому образцу.
Компания показала внешний вид и салон машины, но не открыла никаких технических подробностей модели. По предварительной информации, новый Hyundai Grandeur спроектирован на переднеприводной платформе, общей с седаном Киа К8.

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По материалам:
AvtoDream
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