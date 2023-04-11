Hyundai планирует перейти на электромобили до 2030 года — Finance.ua

Hyundai планирует перейти на электромобили до 2030 года Сегодня 23:27 — Технологии&Авто

Hyundai планирует перейти на электромобили до 2030 года

Корейский автопроизводитель Hyundai Motor Group обязался потратить около 18,2 миллиарда долларов США до 2030 года на увеличение производства электромобилей.

Об этом сообщает Bloomberg.

Hyundai, поставивший целью стать одним из трех ведущих производителей электромобилей в мире, планирует увеличить годовой выпуск электрокаров в Корее до 1,51 миллиона единиц к концу этого десятилетия. Это примерно 40% мирового производства электромобилей в 3,64 миллиона единиц.

Hyundai Motor Group включает Hyundai Motor Co., Kia Corp., бренд Genesis и отдел запчастей и обслуживания Hyundai Mobis Co.

В компании заявили, что до 2030 года планируется иметь 31 модель электромобилей в своем наборе брендов. Hyundai и Genesis ранее планировали представить по меньшей мере 17 электромобилей с аккумуляторным питанием до 2030 года, а также 14 моделей от Kia.

Укрінформ По материалам:

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