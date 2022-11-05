Hyundai отзовет почти 45 тысяч кроссоверов Santa Fe Sport из-за риска возгорания — Finance.ua

Hyundai отзовет почти 45 тысяч кроссоверов Santa Fe Sport из-за риска возгорания Сегодня 05:17 — Фондовый рынок

Южнокорейская компания Hyundai запускает на рынке США сервисную акцию, под которую попадут некоторые кроссоверы Santa Fe Sport. Причина этого — высокий риск возгорания моторного отсека.

Всего Hyundai отзовет 44 396 кроссоверов Santa Fe Sport 2018 модельного года, у которых из-за неисправности модуля ABS может возникнуть короткое замыкание, что может привести к пожару в моторном отсеке.

На данный момент компании известно о четырех случаях возгорания Hyundai Santa Fe Sport из-за указанной неисправности, причем, два загоревшихся автомобиля уже ремонтировали в рамках предыдущей кампании.

Hyundai планирует уведомить всех владельцев Santa Fe Sport 2018 модельного года, которые попали под отзыв, до 26 декабря 2022 года. Все затраты на ремонт автомобилей возьмет автопроизводитель, то есть для клиентов он будет абсолютно бесплатным. Сообщается, что до проведения ремонтных работ владельцы могут продолжать ездить на своих машинах, однако Hyundai настоятельно рекомендует парковать их на улице вдали от зданий и сооружений.

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