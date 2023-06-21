Hyundai Motor планирует инвестировать $85,41 млрд к 2032 году для ускорения реализации своей стратегии развития — Finance.ua
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Hyundai Motor планирует инвестировать $85,41 млрд к 2032 году для ускорения реализации своей стратегии развития

Фондовый рынок
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Hyundai Motor планирует инвестировать $85,41 млрд к 2032 году для ускорения реализации своей стратегии развития
Hyundai Motor планирует инвестировать $85,41 млрд к 2032 году для ускорения реализации своей стратегии развития
Южнокорейская Hyundai Motor планирует инвестировать почти 109,4 трлн вон ($85,41 млрд) для ускорения реализации своей стратегии развития в период до 2032 года, в том числе 35,8 трлн вон на электромобили.
Об этом пишет Reuters.
Hyundai Motor, совместно с дочерней компанией Kia Corp. входит в число 10 крупнейших автопроизводителей мира по объему продаж, также планирует повысить уровень локализации производства электромобилей в США, своем крупнейшем рынке, увеличив долю выпуска с 0,7% до 75% к 2030 году.
Автопроизводитель планирует продавать 2 млн электромобилей ежегодно до 2030 года и стремится добиться уровня рентабельности электромобилей более 10% в том же году.

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По материалам:
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