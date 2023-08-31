Hyundai, Kia, Mercedes-Benz и Porsche отзывают в Корее более 210 тысяч авто — Finance.ua
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Hyundai, Kia, Mercedes-Benz и Porsche отзывают в Корее более 210 тысяч авто

Технологии&Авто
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Hyundai, Kia, Mercedes-Benz и Porsche отзывают в Корее более 210 тысяч авто
Hyundai, Kia, Mercedes-Benz и Porsche отзывают в Корее более 210 тысяч авто
Компании Hyundai Motor Co., Kia Corp., Mercedes-Benz Korea и Porsche Korea отзывают более 210 000 автомобилей в Южной Корее из-за неисправных компонентов.
Об этом сообщает Yonhap.
В Министерстве земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи заявили, что четыре компании добровольно отзывают в общей сложности 213 792 единицы 24 разных моделей.
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Отмечается, что проблемы, вызвавшие отзыв, включают неисправные указатели поворота во внедорожнике Hyundai Tucson, неисправную систему управления масляным насосом в седане Kia K5 и проблемы с программным обеспечением в системе управления задним радаром в седане Mercedes-Benz E250.
В ведомстве также добавили, что владельцы этих транспортных средств могут собственноручно через правительственный сайт www.car.go.kr узнать, подлежат ли их транспортные средства отзыву.

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По материалам:
Укрінформ
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