Hyundai, Kia и Genesis разработают больше моделей для Европы — Finance.ua

Hyundai, Kia и Genesis разработают больше моделей для Европы

Представители южнокорейского концерна рассказали о том, что в ближайшее время для автомобильного рынка Европы будет разработано множество совершенно новых моделей.

«Мы были настолько успешны [в нашей европейской деятельности], что нам дали больше возможностей для самостоятельной разработки», — недавно сказал Тайрон Джонсон, руководитель отдела исследований и разработок трех южнокорейских марок.

По мнению аналитиков, Hyundai, Kia и Genesis будут разрабатывать больше автомобилей в Европе, отвечающих конкретным требованиям местных клиентов. Кроме того, группы исследований и разработок в Европе могли отвечать за более глобальные модели, включая продукты подразделения Hyundai N.

Как известно, в рамках новой стратегии Hyundai-Kia автопроизводитель планирует удвоить размер испытательного полигона на Нюрбургринге.

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