Hyundai, Kia и Genesis разработают больше моделей для Европы — Finance.ua
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Hyundai, Kia и Genesis разработают больше моделей для Европы

07.06.2022, 00:26Технологии&Авто
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Представители южнокорейского концерна рассказали о том, что в ближайшее время для автомобильного рынка Европы будет разработано множество совершенно новых моделей.
«Мы были настолько успешны [в нашей европейской деятельности], что нам дали больше возможностей для самостоятельной разработки», — недавно сказал Тайрон Джонсон, руководитель отдела исследований и разработок трех южнокорейских марок.
По мнению аналитиков, Hyundai, Kia и Genesis будут разрабатывать больше автомобилей в Европе, отвечающих конкретным требованиям местных клиентов. Кроме того, группы исследований и разработок в Европе могли отвечать за более глобальные модели, включая продукты подразделения Hyundai N.
Как известно, в рамках новой стратегии Hyundai-Kia автопроизводитель планирует удвоить размер испытательного полигона на Нюрбургринге.
Напомним, на eBay продают кастомный седан Genesis G70 в фиолетовой ливрее. Genesis G70 — отличный спортивный седан. Один из таких экземпляров в 2019 году получил ряд заметных модификаций и теперь ищет нового владельца.
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По материалам: MMR
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