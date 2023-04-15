Hyundai инвестирует значительную сумму в производство электрокаров — Finance.ua
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Hyundai инвестирует значительную сумму в производство электрокаров

Фондовый рынок
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Южнокорейский конгломерат Hyundai Motor Group планирует инвестировать $18,2 млрд в производство электроавтомобилей и связанные с ними проекты в Южной Корее. Об этом во вторник сообщила пресс-служба автопроизводителя.
Три компании, входящие в конгломерат — Hyundai Motor Company, Kia Corporation и Hyundai Mobis — рассчитывают в рамках этого плана совместно до 2030 года занять третью строчку в мире по объему выпуска электроавтомобилей.
«Hyundai Motor, Kia и Hyundai Mobis инвестируют 24 триллиона вон (около $18,2 млрд) до 2030 года с целью увеличить объемы выпуска и экспорта, а также придать импульс связанному с электроавтомобилями производству», — говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.
В частности, инвестиции пойдут на разработку новой платформы электрокаров, используемых в них технологий и расширение линейки автомобилей. Hyundai и Kia Corporation рассчитывают, что к 2030 году их общий объем выпуска электроавтомобилей составит 3,64 млн машин в год, 1,5 млн из них будут производиться в Южной Корее. Линейка автомобилей будет расширена до 31 модели.
По материалам:
MMR
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