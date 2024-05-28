Hyundai готовит суперкар на водороде — Finance.ua

Hyundai готовит суперкар на водороде
По данным сразу нескольких источников, компания Hyundai начинает разработку нового суперкара на водородных топливных элементах на основе концепции N Vision 74, которую мир увидел несколько лет назад. Корейский автопроизводитель работает над разработкой опытного образца перед дебютом авто, серийное производство которого запланировано на 2026 год.
Общественность впервые увидела концепт N Vision 74 летом 2022 года, когда Hyundai выпустила IONIQ 6. На сегодняшний день N Vision 74 — это лишь концепт, который блестяще сочетает будущее технологии водородных топливных элементов с ретро-стилем прошлого, заимствуя несколько элементов дизайна от Hyundai Pony, который выпускался в Корее с 1975 по 1990 год.
По данным издания KED Global, водородное купе от Hyundai будет «производиться относительно массово». Прогнозируется, что машина будет стоить около 366 тысяч долларов за штуку.
Hyundai N 74, который уже называют первым в мире водородным серийным суперкаром, дебютирует к лету 2026 года.
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