Хватит ли средств в госбюджете на субсидии: ответ Минсоцполитики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Хватит ли средств в госбюджете на субсидии: ответ Минсоцполитики

Личные финансы
33
Хватит ли средств в госбюджете на субсидии: ответ Минсоцполитики
Хватит ли средств в госбюджете на субсидии: ответ Минсоцполитики
В государственном бюджете на 2022 год на предоставление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрено около 37,9 млрд гривен. По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, этой суммы будет достаточно для поддержки граждан.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
По данным Минсоцполитики, субсидию в Украине получает 2,2 млн домохозяйств. Большинству семей субсидии были начислены автоматически.
«Пока мы пытаемся донести людям информацию, как получить субсидию там, где из-за войны не работают или плохо работают управление социальной защиты, почта или банки. Выплаты будут производиться разными способами, чтобы каждый получил свои средства, в том числе и на временно оккупированных территориях» , — отметила Жолнович.
Читайте также
Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщил, что около 200 тысяч получателей субсидий проживают на территориях, где органы социальной защиты населения из-за военной агрессии россии против Украины не выполняют свои полномочия должным образом.
Напомним, Министерство социальной политики предложило назначать субсидии и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг через Пенсионный фонд Украины, поскольку это необходимо в первую очередь для переселенцев.

Справка Finance.ua:

  • В Министерстве социальной политики рассказали, как можно получить субсидию на отопительный сезон. Для этого министерство будет применять экстерриториальный принцип, не предусматривающий «привязки» к месту жительства человека;
  • Минсоцполитики прогнозирует, что примерно трем миллионам украинцев понадобится субсидия в новом отопительном периоде;
  • также предлагает производить назначение субсидий и льгот через Пенсионный фонд, что позволит принимать документы в любой точке Украины.
Кстати, если вас интересует быстрый заем, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.