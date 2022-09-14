Хватит ли средств в госбюджете на субсидии: ответ Минсоцполитики — Finance.ua

Хватит ли средств в госбюджете на субсидии: ответ Минсоцполитики
В государственном бюджете на 2022 год на предоставление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрено около 37,9 млрд гривен. По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, этой суммы будет достаточно для поддержки граждан.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
По данным Минсоцполитики, субсидию в Украине получает 2,2 млн домохозяйств. Большинству семей субсидии были начислены автоматически.
«Пока мы пытаемся донести людям информацию, как получить субсидию там, где из-за войны не работают или плохо работают управление социальной защиты, почта или банки. Выплаты будут производиться разными способами, чтобы каждый получил свои средства, в том числе и на временно оккупированных территориях» , — отметила Жолнович.
Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщил, что около 200 тысяч получателей субсидий проживают на территориях, где органы социальной защиты населения из-за военной агрессии россии против Украины не выполняют свои полномочия должным образом.
Напомним, Министерство социальной политики предложило назначать субсидии и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг через Пенсионный фонд Украины, поскольку это необходимо в первую очередь для переселенцев.
Справка Finance.ua:
- В Министерстве социальной политики рассказали, как можно получить субсидию на отопительный сезон. Для этого министерство будет применять экстерриториальный принцип, не предусматривающий «привязки» к месту жительства человека;
- Минсоцполитики прогнозирует, что примерно трем миллионам украинцев понадобится субсидия в новом отопительном периоде;
- также предлагает производить назначение субсидий и льгот через Пенсионный фонд, что позволит принимать документы в любой точке Украины.
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