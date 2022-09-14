Хватит ли средств в госбюджете на субсидии: ответ Минсоцполитики — Finance.ua

Хватит ли средств в госбюджете на субсидии: ответ Минсоцполитики Сегодня 08:09 — Личные финансы

Хватит ли средств в госбюджете на субсидии: ответ Минсоцполитики

В государственном бюджете на 2022 год на предоставление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрено около 37,9 млрд гривен. По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, этой суммы будет достаточно для поддержки граждан.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По данным Минсоцполитики, субсидию в Украине получает 2,2 млн домохозяйств. Большинству семей субсидии были начислены автоматически.

«Пока мы пытаемся донести людям информацию, как получить субсидию там, где из-за войны не работают или плохо работают управление социальной защиты, почта или банки. Выплаты будут производиться разными способами, чтобы каждый получил свои средства, в том числе и на временно оккупированных территориях» , — отметила Жолнович.

Читайте также Будут ли учитывать при расчете субсидии компенсацию за размещение переселенцев

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщил, что около 200 тысяч получателей субсидий проживают на территориях, где органы социальной защиты населения из-за военной агрессии россии против Украины не выполняют свои полномочия должным образом.

Напомним, Министерство социальной политики предложило назначать субсидии и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг через Пенсионный фонд Украины, поскольку это необходимо в первую очередь для переселенцев.

Справка Finance.ua:

В Министерстве социальной политики рассказали, как можно получить субсидию на отопительный сезон. Для этого министерство будет применять экстерриториальный принцип, не предусматривающий «привязки» к месту жительства человека;

Минсоцполитики прогнозирует, что примерно трем миллионам украинцев понадобится субсидия в новом отопительном периоде;



также предлагает производить назначение субсидий и льгот через Пенсионный фонд, что позволит принимать документы в любой точке Украины.



Кстати, если вас интересует быстрый заем, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.