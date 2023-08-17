Hugo Boss не планирует уходить с рынка рф, но продаст свои магазины на территории страны оккупанта — отчет — Finance.ua
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Hugo Boss не планирует уходить с рынка рф, но продаст свои магазины на территории страны оккупанта — отчет

Фондовый рынок
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Hugo Boss не планирует уходить с рынка рф, но продаст свои магазины на территории страны оккупанта — отчет
Hugo Boss не планирует уходить с рынка рф, но продаст свои магазины на территории страны оккупанта — отчет
Немецкий производитель одежды Hugo Boss решил продать свой розничный бизнес в россии и перепрофилировать свою деятельность на оптовые поставки продукции.
Об этом стало известно из официального отчета компании за первое полугодие 2023 года.
В отчете говорится, что произошло переосмысление бизнес-модели в россии с целью ориентации на оптовый подход.
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В результате все активы и обязательства, связанные с розничным бизнесом, были классифицированы как активы и обязательства для продажи по состоянию на 31 марта 2023 года.
В настоящее время компания находится в процессе переговоров о продаже активов на территории страны оккупанта.
Напомним, польский логистический оператор Laude перенес в Украину активы стоимостью €100 млн из россии и стран Центральной Азии. Еще 250 млн евро компания планирует инвестировать в программу экономического обмена между Украиной и ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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