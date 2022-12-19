Huawei закрывает в россии подразделение продаж телеком-оборудования — Finance.ua

Huawei закрывает в россии подразделение продаж телеком-оборудования Сегодня 17:18 — Фондовый рынок

Huawei закрывает в россии подразделение продаж телеком-оборудования

Китайская компания Huawei с 1 января закрывает в россии подразделение Enterprise Business Group, отвечающее за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий для корпоративных клиентов.

Об этом сообщает Коммерсантъ

В нем работали около двух тысяч человек.

По словам собеседника, часть сотрудников получили предложения перевестись в страны СНГ, остальные будут уволены.

При этом он отмечает, что Huawei держит в рф центры исследований и разработок.

Решение Huawei связано с рисками вторичных санкций, поскольку оборудование может использоваться в госсекторе.

По словам собеседника, продукция, ввезенная через «параллельный импорт», может иметь ограничения в работе софта для региона, поэтому присутствие Huawei на рынке информационно-коммуникационных технологий будет постепенно сокращаться.

В ноябре стало известно, что Huawei разделяет Enterprise на страны СНГ и рф.

Как сообщал Укринформ, летом китайский производитель смартфонов Huawei начал закрывать свои фирменные магазины в рф на фоне санкций против россии за вторжение в Украину.

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Укрінформ По материалам:

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