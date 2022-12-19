Huawei закрывает в россии подразделение продаж телеком-оборудования — Finance.ua
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Huawei закрывает в россии подразделение продаж телеком-оборудования

Фондовый рынок
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Huawei закрывает в россии подразделение продаж телеком-оборудования
Huawei закрывает в россии подразделение продаж телеком-оборудования
Китайская компания Huawei с 1 января закрывает в россии подразделение Enterprise Business Group, отвечающее за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий для корпоративных клиентов.
Об этом сообщает Коммерсантъ.
В нем работали около двух тысяч человек.
По словам собеседника, часть сотрудников получили предложения перевестись в страны СНГ, остальные будут уволены.
При этом он отмечает, что Huawei держит в рф центры исследований и разработок.
Решение Huawei связано с рисками вторичных санкций, поскольку оборудование может использоваться в госсекторе.
По словам собеседника, продукция, ввезенная через «параллельный импорт», может иметь ограничения в работе софта для региона, поэтому присутствие Huawei на рынке информационно-коммуникационных технологий будет постепенно сокращаться.
В ноябре стало известно, что Huawei разделяет Enterprise на страны СНГ и рф.
Как сообщал Укринформ, летом китайский производитель смартфонов Huawei начал закрывать свои фирменные магазины в рф на фоне санкций против россии за вторжение в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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