Huawei выпустила бюджетный планшет MatePad SE 10.4 — Finance.ua

Huawei выпустила бюджетный планшет MatePad SE 10.4 02.11.2022, 01:17 — Фондовый рынок

Huawei MatePad SE 10.4 оснащен 10.4-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 2000×1200 пикселей и соотношением сторон 15:9. Устройство работает на базе последней версии HarmonyOS 3 и использует распознавание лиц для обеспечения безопасности.

В наличии чип Snapdragon 680, 3/4 ГБ оперативной памяти, 32/64/128 ГБ флеш-памяти, слот для карт microSD, аккумулятор емкостью 5100 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Планшет имеет 2-Мп фронтальную камеру, 5-Мп основную камеру. Его габариты составляют 246.94×156.7×7.85 мм при весе 440 г. Выпускается устройство только в цвете Graphite Black.

Стоимость Huawei MatePad SE 10.4 пока не названа.

iLenta По материалам:

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