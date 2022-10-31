Huawei прекращает работу в россии — росСМИ
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei готовится окончательно покинуть россию.
Об этом пишет издание Известия, ссылаясь на собственные источники среди производителей электроники и сотовых операторов.
В статье утверждается, что Huawei полностью прекратил прямые поставки смартфонов, планшетов, телевизоров и другой техники в россию. А базовые станции для сотовой связи компания прекратила поставлять еще весной.
Также на вероятное прекращение работы компании в россии может указывать и объявление о сдаче московского офиса Huawei в аренду с 1 февраля 2023 года.
Впрочем, не исключается вариант поставки техники в рф через дистрибьюторов.
В начале июля Huawei объявил о закрытии своих официальных торговых точек в россии.
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