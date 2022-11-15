Huawei представила умные очки Vision Glass для смартфона или компьютера — Finance.ua
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Huawei представила умные очки Vision Glass для смартфона или компьютера

Технологии&Авто
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Huawei представила умные очки Vision Glass для смартфона или компьютера
Huawei представила умные очки Vision Glass для смартфона или компьютера, Фото: Huawei
На выставке 2022 года World VR Industry компания Huawei представила умные очки Vision Glass.
Модель предлагается использовать совместно со смартфоном или другим устройством, способным воспроизводить изображение или видеоряд как дополнительный экран.
Модель получила MicroOLED-дисплеи с разрешением 1080p на каждый глаз (каждый 1920×1080 пикселей) и яркостью 480 кд/м2. Экран способен отображать 90% цветового пространства DCI-P3 и получил сертификат германской организации TUV Rheinland за высокий уровень защиты от вредного синего света.
Фото: Huawei
Фото: Huawei
Размеры экранов не уточняются, но пользователь получает аналог 140-дюймовой панели.
Внешне Vision Glass гораздо больше напоминают обычные очки, чем VR-устройство выпускаемое компанией Meta. Слева есть разъем для подключения смартфона.
Важно, что модель не имеет интегрированного чипсета или накопителя, невозможно и подключение внешнего жесткого диска или SSD. Это значит, что гаджет не самостоятельный и является неким дополнительным экраном для смартфонов, планшетов или компьютеров.
Фото: Huawei
Фото: Huawei
Емкость аккумулятора не уточняется, но устройство сможет автономно проработать достаточно долго.
Цена новинки будет объявлена позже. Huawei Vision Glass поступят в продажу в декабре.
По материалам:
Телеканал 24
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