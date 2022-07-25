Huawei показала гигантский телевизор с крошечными рамками — Finance.ua
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Huawei показала гигантский телевизор с крошечными рамками

Фондовый рынок
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Huawei официально подтвердила, что новый умный телевизор Huawei S86 Pro будет официально представлен на конференции, посвященной презентации операционной системы Huawei HarmonyOS 3.0. Слоган нового телевизора: «Домашний кинотеатр с эффектом погружения, ясное и безграничное видение». Телевизор с диагональю 86 дюймов станет первым продуктом, оснащенным системой HarmonyOS 3.0.
Первый официальный постер подтверждает, что этот телевизор получит антибликовое покрытие AG, а также крошечные рамки с трех сторон. На верхней части центра будет установлена ​​камера с микрофонами для распознавания пользователя, видеозвонков, а также управления контентом.
Экран должен иметь разрешение 4K с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Конкурировать телевизор должен с таким же гигантским 86-дюймовым телевизором Redmi.
Телевизор должен получить неизвестную однокристальную систему, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а его звуковая система будет включать 6 динамиков мощностью по 10 Вт. Презентация ожидается 27 июля
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По материалам:
Portaltele
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