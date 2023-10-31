HSBC отложил продажу бизнеса в россии — Finance.ua

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HSBC отложил продажу бизнеса в россии

Фондовый рынок
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HSBC отложил продажу бизнеса в россии
HSBC отложил продажу бизнеса в россии
Британская банковская группа HSBC отложила ожидаемую дату закрытия соглашения по продаже своего дочернего «Экспобанка» в россии на первую половину 2024 года.
Как отмечается в отчетности банка, для завершения сделки все еще нужно получить разрешение российских властей.
Ущерб от запланированной продажи своего российского ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» HSBC по-прежнему оценивает в $300 млн.
Как сообщалось, HSBC договорился о продаже своего российского бизнеса еще в июне 2022 года, его покупателем станет местный «Экспобанк».
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Первоначально HSBC прогнозировал, что сделку по продаже бизнеса в России удастся завершить в первой половине 2023 года. Однако впоследствии британская банковская группа перенесла этот срок на вторую половину 2023 года.
В августе 2022 года российский президент путин подписал указ, ограничивающий сделки по продаже активов ряда иностранных компаний в россии, в том числе HSBC. Для одобрения таких сделок требуется личное разрешение путина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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