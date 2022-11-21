Графики не действуют: Киев вернулся к экстренным отключениям света — Finance.ua
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Графики не действуют: Киев вернулся к экстренным отключениям света

Энергетика
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Графики не действуют: Киев вернулся к экстренным отключениям света
Графики не действуют: Киев вернулся к экстренным отключениям света
После небольшого перерыва в Киеве снова внедрили экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщается на сайте ДТЭК.
Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.
Проверить наличие текущих отключений жители столицы могут по ссылке здесь .
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«Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК „Укрэнерго“, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — отметили в компании.
Напомним, в эти выходные в Киеве и области значительно меньше отключали свет, а некоторые потребители два дня подряд были с электроэнергией. Но это не значит, что такая ситуация сохранится на этой неделе, отметил топ-менеджер YASNO Сергей Коваленко.

Можно ли оставить без света Украину 💡

По материалам:
Вечірній Київ
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