Хорватия готова предоставить Украине порты на Дунае и в Адриатическом море — Finance.ua
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Хорватия готова предоставить Украине порты на Дунае и в Адриатическом море

Аграрный рынок
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Хорватия готова предоставить Украине порты на Дунае и в Адриатическом море
Хорватия готова предоставить Украине порты на Дунае и в Адриатическом море
Экспорт зерна из Украины может осуществляться через порты на Дунае и в Адриатическом море.
Президент Владимир Зеленский сообщил подробности в Telegram.
Он отметил, что экспорт зерна важен для Украины. Транспортировка зерна может произойти через дунайские и адриатические порты Хорватии.
Глава государства обсудил на встрече с Андреем Пленковичем, премьер-министром Хорватии ситуацию в сфере безопасности. Вопрос о предоставлении нового пакета оборонной поддержки был важен для политиков. Гуманитарное разминирование также было важно для обсуждения.
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«Благодарен Хорватии за помощь Украине и глобальное лидерство в этой сфере», — заявил Зеленский.
Напомним, россия 17 июля отказалась пролонгировать участие в зерновом соглашении, поскольку другие страны якобы не выполнили своих обязательств по договору. Это относилось к той части договоренностей, которые регулировали поставки российской продукции на мировой рынок — экспорта сельхозпродукции и удобрений из россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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