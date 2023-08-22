Хорватия готова предоставить Украине порты на Дунае и в Адриатическом море — Finance.ua

Хорватия готова предоставить Украине порты на Дунае и в Адриатическом море Сегодня 20:20 — Аграрный рынок

Хорватия готова предоставить Украине порты на Дунае и в Адриатическом море

Экспорт зерна из Украины может осуществляться через порты на Дунае и в Адриатическом море.

Президент Владимир Зеленский сообщил подробности в Telegram.

Он отметил, что экспорт зерна важен для Украины. Транспортировка зерна может произойти через дунайские и адриатические порты Хорватии.

Глава государства обсудил на встрече с Андреем Пленковичем, премьер-министром Хорватии ситуацию в сфере безопасности. Вопрос о предоставлении нового пакета оборонной поддержки был важен для политиков. Гуманитарное разминирование также было важно для обсуждения.

«Благодарен Хорватии за помощь Украине и глобальное лидерство в этой сфере», — заявил Зеленский.

Напомним, россия 17 июля отказалась пролонгировать участие в зерновом соглашении, поскольку другие страны якобы не выполнили своих обязательств по договору. Это относилось к той части договоренностей, которые регулировали поставки российской продукции на мировой рынок — экспорта сельхозпродукции и удобрений из россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.