Horizon Capital инвестирует в GoIT — Finance.ua

Horizon Capital инвестирует в GoIT Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Horizon Capital инвестирует в GoIT

Horizon Capital, американская компания прямых инвестиций, объявила об инвестициях в GoIT, ведущую мировую платформу в области образовательных технологий.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Это вторая инвестиция компании из ее нового фонда Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), который достиг 298 миллионов долларов США на последнем закрытии, состоявшемся 28 сентября 2023 года», — говорится в сообщении.

GoIT — это образовательная компания нового поколения, которая помогает студентам овладеть навыками программирования и другими цифровыми знаниями для успешной карьеры в сфере технологий.

Украина была первым целевым рынком GoIT и базой для всех исследований и разработок. Сейчас компания активно расширяет свою деятельность в Польше, Румынии, Мексике, Колумбии, Филиппинах и других странах. Более 25% всех новых студентов присоединяются к курсам GoIT по рекомендации, а индекс NPS программ достигает более 60%.

«GoIT — это не только финансовая инвестиция в успешную прибыльную компанию. Это также пример „impact investment“, направленной на создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в Украине», — прокомментировала Елена Кошарная, основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital.

Справка Finance.ua:

GoIT — ведущая мировая платформа в области образовательных технологий с миссией демократизации инженерного образования для цифровых профессий. Основанная в Украине компания вышла на рынки Польши, Румынии, Мексики, Колумбии и Филиппин, ее цель — выходить на два новых рынка ежегодно.

Horizon Capital — ведущая компания прямых инвестиций в Центрально-Восточной Европе с активами 1,5 миллиарда долларов США от инвесторов с капиталом, объем которого превышает 630 миллиардов долларов США.

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