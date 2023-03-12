Honor представил новый смартфон — Finance.ua

Honor представил новый смартфон 12.03.2023, 00:31 — Технологии&Авто

Honor представил новый смартфон, Фото: GSM Arena

Китайская компания Honor представила новый смартфон Honor Magic5 Ultimate.

Об этом сообщает GSM Arena

Устройство имеет 17,3-сантиметровый OLED-дисплей с низкотемпературным поликристаллическим оксидом. Его разрешение равно 1312×2848 пикселей, а частота обновления экрана — 120 Гц.

В смартфоне установлен процессор типа Snapdragon 8 Gen 2 и батарея емкостью 5450 мегаампер в час. Оперативная память равняется 16 Гб, а внутренняя составляет 512 Гб.

Фото: GSM Arena

Кроме этого, селфи-камера имеет 12Мп, а на оборотной стороне есть еще тройная камера на 50Мп.

Отмечается, что один экземпляр Honor Magic5 Ultimate обойдется в 967 долларов США. Устройство будет доступно с 20 марта в двух цветах — черном и оранжевом.

Как сообщал Укринформ, в ноябре китайская компания Honor представила новый складной смартфон Honor Magic Vs.

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Укрінформ По материалам:

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