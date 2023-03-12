Honor представил новый смартфон — Finance.ua

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Honor представил новый смартфон

Технологии&Авто
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Honor представил новый смартфон
Honor представил новый смартфон, Фото: GSM Arena
Китайская компания Honor представила новый смартфон Honor Magic5 Ultimate.
Об этом сообщает GSM Arena.
Устройство имеет 17,3-сантиметровый OLED-дисплей с низкотемпературным поликристаллическим оксидом. Его разрешение равно 1312×2848 пикселей, а частота обновления экрана — 120 Гц.
В смартфоне установлен процессор типа Snapdragon 8 Gen 2 и батарея емкостью 5450 мегаампер в час. Оперативная память равняется 16 Гб, а внутренняя составляет 512 Гб.
Фото: GSM Arena
Фото: GSM Arena
Кроме этого, селфи-камера имеет 12Мп, а на оборотной стороне есть еще тройная камера на 50Мп.
Отмечается, что один экземпляр Honor Magic5 Ultimate обойдется в 967 долларов США. Устройство будет доступно с 20 марта в двух цветах — черном и оранжевом.
Как сообщал Укринформ, в ноябре китайская компания Honor представила новый складной смартфон Honor Magic Vs.
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По материалам:
Укрінформ
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