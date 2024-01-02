Honor представил новый планшет — Finance.ua

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Honor представил новый планшет

Технологии&Авто
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Honor представил новый планшет
Honor представил новый планшет
Китайская компания Honor представила новый планшет Honor Tablet 9.
Об этом сообщает GSM Arena.
Планшет имеет тонкий и легкий цельнометаллический корпус. Его толщина — 6,96 мм, а вес — 555 г. Размер экрана устройства равен 30,7 сантиметра, а разрешение составляет 2 560×1 600 пикселей.
В планшете установлен процессор Snapdragon 6 первого поколения и батарея емкостью 8300 миллиампер в час.
Honor представил новый планшет
Устройство доступно в трех цветах: белый, голубой или серый.
Стоимость базовой модели Tablet 9 из 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти начинается от 224 ГБ, модель с 8/256 ГБ стоит 238 долларов, 12/256 ГБ — 280 долларов, а 12/512 ГБ — 309 долларов США.
Отмечается, что Honor Tablet 9 можно приобрести со специальной бумажной пленкой «Soft Light». Она делает писание и рисование на дисплее более приятным с помощью стилуса.
По материалам:
Укрінформ
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