Honda создала приложение для смартфона, которое обучает вождению — Finance.ua

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Honda создала приложение для смартфона, которое обучает вождению

Технологии&Авто
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Honda создала приложение для смартфона, которое обучает вождению
Honda создала приложение для смартфона, которое обучает вождению
Honda надеется, что ее новое приложение для смартфонов поможет подросткам и новым водителям улучшить свои навыки вождения. Приложение выходит за рамки простых советов по безопасности.
Приложение Honda Driver Coaching может получить доступ к бортовому компьютеру для более детального обучения, включающего игровой компонент.
Honda создала приложение для смартфона, которое обучает вождению
Приложение доступно только через Apple App Store, но после его установки и подключения iPhone к автомобилю оно может анализировать ввод водителя в режиме реального времени и давать уроки безопасного вождения.
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Приложение контролирует управление, торможение и ускорение, при необходимости предоставляя инструкции. После того, как водитель завершит урок, программа даст результат его вождения, конкретные советы и оценку для отслеживания его прогресса.
«Учитывая, что школы заканчиваются, а летний сезон вождения уже не за горами, мы надеемся, что наше новое приложение Honda Driver Coaching сможет положительно повлиять на молодых водителей и на безопасность всех, кто ездит на дороге», — сказал М. Дж. Фоксли, руководитель отдела безопасности American Honda Motor Co Inc.
Honda создала приложение для смартфона, которое обучает вождению
Приложение работает только на моделях Honda и Acura, оснащенных Apple CarPlay, и оно ограничено годом выпуска. Приложение Honda Driver Coaching совместимо со следующими автомобилями:
  • Honda Civic (2019−2020);
  • Honda Insight (2018−2022);
  • Honda Accord (2018−2020 и 2023-);
  • Honda HR-V (2023);
  • Honda CR-V (2020);
  • Honda Pilot (2023);
  • Acura Integra (2023).
Молодые и неопытные водители подвергаются повышенному риску аварий, травм и смерти за рулем. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, у подростков в возрасте от 16 до 19 лет почти втрое больше вероятность попасть в аварию со смертельным исходом, чем у людей в возрасте 20 лет и старше. В 2020 году в автокатастрофах погибли около 2800 подростков и еще 227 000 получили травмы.
Honda создала приложение для смартфона, которое обучает вождению
Приложение может стать ценным ресурсом для новых водителей. Оно включает в себя уроки о положении за рулем, работу руля, работу тормозов для запуска и, вероятно, несколько других связанных тем после анализа действий водителя.

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По материалам:
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